Madhubani vidhan sabha Chunav Result: मधुबनी सीट से RLM उम्मीदवार माधव आनंद को बढ़त, RJD के समीर कुमार पिछड़े

डिजिटल डेस्क, मधुबनी। Madhubani vidhan sabha Election Result 2025 बिहार की सभी 243 सीटों पर शुरुआती रुझान आ चुके हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन ने बड़ी बढ़त बनाई हुई है। मधुबनी सीट पर भी काउंटिंग लगातार जारी है। यहां शुरुआती रुझानों में राष्ट्रीय लोकमोर्चा के माधव आनंद ने बढ़त बनाई हुई है। यह पार्टी एडीए गठबंधन का हिस्सा है। उन्हें अब तक कुल 3684 वोट मिले हैं। वहीं राजद के समीर कुमार महासेठ दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। अब तक के रुझानों में Madhubani Vidhansabha seat पर जन सुराज तीसरे नंबर की पार्टी है, इसके उम्मीदवार अनिल कुमार मिश्रा को 643 वोट मिले हैं।

मधुबनी विधानसभा सीट का इतिहास मधुबनी विधानसभा सीट बिहार की 36वीं विधानसभा है। यह सीट जिला मधुबनी और लोकसभा क्षेत्र मधुबनी में आती है। इस सीट पर पहली बार 1957 में चुनाव हुए थे जिसमें पीएसपी के रमाकांत चुनाव जीते थे। 2020 में आरजेडी के समीर कुमार ने चुनाव जीता था।