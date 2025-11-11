Madhubani vidhan sabha chunav 2025 voting:सुबह सात बजे से मतदान शुरू

By Ajit kumar Edited By: Ajit kumar

Bihar election voting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में जिन जिलों में वोट डाले जा रहे हैं उनमें मधुबनी भी एक है। यहां की मधुबनी विधानसभा सीट के लिए सुबह सात बजे से ही मतदान आरंभ हो गया है। इसके लिए सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। लोगों में भी इसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां बहुकोणीय मुकाबला माना जा रहा है।

Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates: अपनी बारी का इंतजार करते मतदाता। फाइल फोटो