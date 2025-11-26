Madhubani Crime : लौकही में शादी में मग्न रहा परिवार, लाखों के जेवर व नकदी लेकर चोर फरार

संवाद सहयोगी, लौकही (मधुबनी) । लौकही प्रखंड के धबही गांव में सोमवार देर रात एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। धबही निवासी रवि शंकर साह के घर से अज्ञात चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया।

घटना के बाद पीड़ित ने लौकही थाना में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार, पीड़ित परिवार एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गया हुआ था। इसी बीच चोरों ने घर का मुख्य दरवाज़ा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी व बक्सों में रखी कीमती संपत्तियों की तलाश शुरू कर दी।

चोर 7 लाख रुपये नगद, करीब 25 भर सोना, 50 भर चांदी के आभूषण एवं एक कीपैड मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। सूचना पर लौकही थाना पुलिस के साथ-साथ एफएसएल टीम और टेक्निकल सेल की टीम भी मौके पर पहुंची। विशेषज्ञों ने घर से कई महत्वपूर्ण फिंगरप्रिंट व तकनीकी साक्ष्य जुटाए हैं। हालांकि, अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है।

स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। पुलिस ने बताया कि तकनीकी जांच के आधार पर चोरों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। पीड़ित परिवार का कहना है कि शादी में शामिल होने के कारण घर में कोई नहीं था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता बढ़ी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

13.58 लाख नेपाली रुपये के साथ एक नेपाली गिरफ्तार लदनियां । लदनियां थाना क्षेत्र के कटहा गांव के समीप मंगलवार को एसएसबी व थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बाइक चालक के पास से 13 लाख 58 हजार 630 नेपाली रुपये बरामद किया गया।