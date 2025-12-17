Madhubani : पूर्णिया पुलिस एवं एसटीएफ की टीम ने साइबर ठगी मामले में की छापेमारी, एक हिरासत में

जागरण संवाददाता, मधुबनी। पटना एसटीएफ की टीम ने बुधवार को करोड़ों की ठगी करने की घटना को लेकर शहर के स्टेडियम रोड में सघन छापेमारी किया। डीएसपी के नेतृत्व में एसटीएफ पुलिस की टीम इंसान पांडेय के घर पर छापेमारी किया।

काफी देर तक तलाशी ली गई। वहां मौजूद लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ किया। तलाशी के बाद इंसान पांडेय को हिरासत में लेकर एसटीएफ की टीम नगर थाना पहुंची। वहां से बरामद कागजात और मोबाइल को जब्त कर लिया गया है।

हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ के बाद एसटीएफ पुलिस कुछ जगहों पर जांच के लिए भी पहुंची। बता दें कि पूर्णिया में हुई साइबर ठगी की घटना में हिरासत में लिए गए युवक की संलिप्तता सामने आने के बाद पुलिस ने उक्त छापेमारी की है। छापेमारी टीम में शामिल एसटीएफ पुलिस ने कुछ भी आधिकारिक रूप से नहीं बताया। देर शाम एसटीएफ पुलिस नगर थाना से निकल गई।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुर्णिया के एक साइबर ठगी मामले में स्टेडियम मोहल्ला निवासी इंसाफ पाण्डेय को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ पूरी होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।