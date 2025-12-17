Language
    Madhubani : पूर्णिया पुलिस एवं एसटीएफ की टीम ने साइबर ठगी मामले में की छापेमारी, एक हिरासत में

    By Pradeep Mandal Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:36 PM (IST)

    पटना एसटीएफ की टीम ने मधुबनी के स्टेडियम रोड में साइबर ठगी मामले में छापेमारी की। डीएसपी के नेतृत्व में इंसान पांडेय के घर पर तलाशी ली गई और उन्हें हि

    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, मधुबनी। पटना एसटीएफ की टीम ने बुधवार को करोड़ों की ठगी करने की घटना को लेकर शहर के स्टेडियम रोड में सघन छापेमारी किया। डीएसपी के नेतृत्व में एसटीएफ पुलिस की टीम इंसान पांडेय के घर पर छापेमारी किया।

    काफी देर तक तलाशी ली गई। वहां मौजूद लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ किया। तलाशी के बाद इंसान पांडेय को हिरासत में लेकर एसटीएफ की टीम नगर थाना पहुंची। वहां से बरामद कागजात और मोबाइल को जब्त कर लिया गया है।

    हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ के बाद एसटीएफ पुलिस कुछ जगहों पर जांच के लिए भी पहुंची। बता दें कि पूर्णिया में हुई साइबर ठगी की घटना में हिरासत में लिए गए युवक की संलिप्तता सामने आने के बाद पुलिस ने उक्त छापेमारी की है। छापेमारी टीम में शामिल एसटीएफ पुलिस ने कुछ भी आधिकारिक रूप से नहीं बताया। देर शाम एसटीएफ पुलिस नगर थाना से निकल गई।

    पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुर्णिया के एक साइबर ठगी मामले में स्टेडियम मोहल्ला निवासी इंसाफ पाण्डेय को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ पूरी होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

    शिक्षक दंपती पर असामाजिक तत्वों ने किया जानलेवा हमला

    बिस्फी । प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय खैरी बांका कन्या में पदस्थापित शिक्षक नुरुल्लाह खां उर्फ बरकत और उनकी पत्नी गजाला रहमान पर असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें दोनों शिक्षक एवं शिक्षिका घायल हो गए।

    विशेष रूप से घायल शिक्षक नुरुल्लाह खां का इलाज सदर अस्पताल मधुबनी में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों शिक्षक बुधवार सुबह करीब 9:25 बजे अपनी बाइक से विद्यालय जा रहे थे।

    इसी क्रम में विद्यालय से थोड़ा पहले असामाजिक तत्वों ने तेज रफ्तार से आकर पीछे से बाइक में टक्कर मारकर गिरा दिया। जिससे वे दोनों सड़क पर गिर गए। फिर मारपीट करने लगे।

    इसके बाद मौके पर उसकी पत्नी शिक्षिका गजाला एवं स्थानीय लोगों की मदद से उसे बचा लिया गया। हमलावर मौके से फरार हो गए। लोगों ने घटना की सूचना औंसी थाना पुलिस को दी।

    मौके पर थानाध्यक्ष आदित्य कुमार सहित अन्य पुलिस बल पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए मधुबनी भेज दिया एवं घटना की जांच में जुट गई। घायल शिक्षक नुरुल्लाह ने बताया कि हमलावरों की पहचान हो चुकी है।

    इस घटना के मुख्य साजिशकर्ता औंसी में संचालित निजी अस्पताल के संस्थापक हैं। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष मो नूर आलम ने जिला प्रशासन से मामले की जांच कर अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। थानाध्यक्ष आदित्य कुमार भगत ने बताया कि मौके से हमलावर फरार हो गए। आवेदन मिलने के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।