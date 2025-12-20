Language
    स्कूलों की टाइमिंग बदली, मधुबनी में कड़ाके की ठंड का असर

    By Pradeep Mandal Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:42 PM (IST)

    School Timing Changed Bihar: मधुबनी में ठंड और शीतलहर के कारण जिला प्रशासन ने स्कूलों की समय-सारिणी में बदलाव किया है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने सभी शै ...और पढ़ें

    DM Order on Schools: बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के मद्देनजर लिया गया फैसला। जागरण  

    जागरण संवाददाता, मधुबनी। Winter Vacation Schools: जिले में लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों की समय-सारिणी में अस्थायी बदलाव किया है।

    बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए विशेष आदेश जारी किया है।

    जिलाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

    आदेश के अनुसार जिले में सुबह 11 बजे से पहले और दोपहर 3:30 बजे के बाद किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर पूर्ण रोक रहेगी। यह आदेश शनिवार 20 दिसंबर से लेकर गुरुवार 25 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।

    हालांकि, बोर्ड और प्री-बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए संचालित विशेष कक्षाओं और निर्धारित परीक्षाओं को इस आदेश से बाहर रखा गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन गतिविधियों का संचालन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा सकेगा।

    जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन समितियों को निर्देश दिया है कि वे आदेश के अनुरूप तत्काल अपनी समय-सारिणी में बदलाव करें और छात्रों की उपस्थिति व सुरक्षा को प्राथमिकता दें।

    प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों और संबंधित प्रबंधन के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।