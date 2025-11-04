Bihar Chunav : अप्पन वोट अप्पन अधिकार के नारों से गूंजा मिथिला चित्रकला संस्थान

जागरण संवाददाता, मधुबनी। लोकतंत्र के महापर्व मतदान को लेकर जिले में स्वीप कोषांग के द्वारा चलाए जा रहे व्यापक जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को सौराठ स्थित मिथिला चित्रकला संस्थान में जिला स्वीप कोषांग की ओर से विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार्यक्रम की शुरुआत विचार गोष्ठी से हुई, जिसमें उपस्थित लोगों ने मतदाता जागरूकता और लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका पर अपने विचार रखे। इस दौरान फर्स्ट टाइम वोटर्स में विशेष उत्साह देखा गया। उपस्थित युवाओं ने अप्पन वोट अप्पन अधिकार– वोटक लेल मधुबनी तैयार तथा पहले मतदान, फिर जलपान जैसे प्रेरक नारे लगाते हुए मतदान के प्रति उत्साह का संचार किया। इस अवसर पर युवाओं ने कहा कि वे न केवल स्वयं मतदान करेंगे, बल्कि अपने मित्रों, परिजनों और परिचितों को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। मौके पर उन्होंने मधुबनी जिला को मतदान प्रतिशत में पूरे बिहार में अव्वल लाने का संकल्प व्यक्त किया।

जिला स्वीप आईकान ने गीत-संगीत के माध्यम से किया जागरूक कार्यक्रम में जिला स्वीप आइकॉन पूनम मिश्रा ने लोकगीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सभी को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि मधुबनी के जनता सुनियौ हमरो पुकार यौ मतदान करबै, जैसे लोकगीतों पर आधारित मतदाता जागरूकता गीतों के माध्यम से लोगों में उत्साह का संचार किया। वहीं फर्स्ट टाइम वोटर निशु कुमारी ने अपनी कलात्मक प्रस्तुति से बूढ़े- बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं को मतदाता केंद्र पर जाकर वोट डालने का संदेश दिया।

इस अवसर पर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता जागरूकता रैप पर युवा मतदाता झूमते नजर आए। कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता हैंड सेल्फी पॉइंट पर युवाओं में फोटो खिंचवाने की होड़ देखी गई। सभी प्रतिभागियों ने स्वच्छ, निर्भीक एवं निर्लोभ मतदान करने की शपथ ली।

इस अवसर पर स्वीप कोषांग के नोडल पदाधिकारी परिमल कुमार ने कहा कि मतदान केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य भी है। लोकतंत्र को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा माध्यम मतदान है। मधुबनी के मतदाताओं से अपील है कि 11 नवम्बर को मतदान केंद्र पर अवश्य पहुंचें और शत-प्रतिशत मतदान कर जिले को राज्य में अग्रणी बनाएं।