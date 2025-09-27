Madhubani News: ग्रामीणों के चंगुल से अपराधी को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर हमला, थानाध्यक्ष समेत तीन घायल

लदनियां थाना क्षेत्र में पुलिस पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया जिसमें थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं। पीछा करने पर एक अपराधी पकड़ा गया जिसके बाद असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है और मामला दर्ज कर लिया है।

संवाद सहयोगी, लदनियां (मधुबनी)। लदनियां थाना क्षेत्र के एनएच 227 स्थित तेनुआही चौक के पास शुक्रवार की देर शाम एक अपराधी को असामाजिक तत्वों के चुंगल से छुराने गई पुलिस पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। इस घटना में थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए।

घायलों में थानाध्यक्ष अनूप कुमार, 112 पुलिस पदाधिकारी यशवंत कुमार व एसआइ बीएन प्रसाद शामिल हैं। सभी पुलिसकर्मी का इलाज लदनियां सीएचसी में किया गया। चिकित्सक डा. सीपी शर्मा ने बताया कि एसआइ यशवंत कुमार सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया।

पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया थानाध्यक्ष अनूप कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि तीन बाइक सवार हथियार से लैस अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए थाना क्षेत्र के पथलगाढ़ा की ओर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस गश्ती दल द्वारा पीछा किया गया।

एक बाइक सवार अपराधी एनएच 227 के रास्ते तेनुआही की ओर भागने लगा। जबकि दो बाइक सवार तीन थाना क्षेत्र के जानकी नगर की ओर भाग गया। पुलिस टीम ने तेनुआही की ओर जा रहे अपराधी का पीछा करने पर उसने पुलिस पर फायरिंग की। जिससे पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गया।

इसी बीच एक बाइक सवार अपराधी ने तेनुआही चौक पर चेक पोस्ट के लिए रखे ड्रम में ठोकर मार दी। जिससे वह हादसे का शिकार हो गया और पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। इसी बीच आसपास के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस गिरफ्त में अपराधी के साथ मारपीट की जाने लगी। तब तक लदनियां थानाध्यक्ष अनूप कुमार दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए।

लोगों को समझाने के बावजूद लोग नहीं माने। भीड़ में मौजूद उपद्रवियों ने पुलिस पर लाठी चला कर पथराव करने के बाद दो राउंड फायरिंग किया। जिससे थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिस कर्मी घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही जयनगर एसडीपीओ राघव दयाल, जयनगर, देवधा व बासोपट्टी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर स्थित को कंट्रोल में किया।