Madhubani News: मंडल में चलाया मेगा टिकट जांच अभियान, 6562 बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए
मधुबनी मंडल में टिकट जांच अभियान चलाया गया, जिसमें 6562 यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए। रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और यात्रियों से टिकट लेकर यात्रा करने की अपील की है। यह अभियान बिना टिकट यात्रा पर लगाम लगाने के लिए चलाया गया था।
संवाद सहयोगी, मधुबनी। Madhubani News: समस्तीपुर मंडल द्वारा बिना टिकट/उचित प्राधिकार की यात्रा पर रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाये जा रहे हैं ताकि बिना टिकट/उचित प्राधिकार के यात्रा करने वाले यात्रियों को निरूत्साहित किया जा सके।
इस दौरान विभिन्न जिलों के रेलवे स्टेशन सहित मधुबनी जिला के जयनगर सहित अन्य स्टेशनों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी क्रम में 18 नवंबर 25 को समस्तीपुर मंडल के विभिन्न खण्डों पर सुबह 6.00 बजे से रात्रि 22.00 बजे तक 16 घंटे तक किला बंदी विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया।
इस दौरान अधिकारियों की अलग-अलग टीम, जिसमे लगभग 192 टिकट जाँचकर्मी रेलवे अधिकारी एवं आरपीएफ जवान शामिल थे, स्टेशन एवं ट्रेनों में विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया जिसमें बिना टिकट/बिना उचित प्राधिकार के कुल 6562 मामलों से जुर्माने के रूप में 55.37 लाख की राशि प्राप्त हुई।
इस अभियान के दौरान मंडल के समस्तीपुर, मधुबनी जयनगर, दरभंगा, सहरसा, रक्सौल, नरकटियागंज, बापूधाम मोतिहारी, सीतामढ़ी आदि स्टेशनों पर मुख्य रूप से टिकट जांच की गई ।
इस अभियान में जंक्शन स्टेशन के सभी एफओबी, प्रवेश/निकास द्वार, प्रतीक्षालय एवं प्लेटफार्मों आदि पर विशेष टिकट चेकिंग दस्ते तैनात किये गये। इस टिकट चेकिंग अभियान के परिणामस्वरूप स्टेशन के टिकट काउंटरो पर बढ़ी हुई भीड़ देखी जा रही है और यात्री उचित टिकट लेकर रेल यात्रा करने के प्रति जागरूक हो रहे हैं।
विदित हो कि इस तरह के टिकट चेकिंग अभियान मंडल में आगे भी जारी रहेंगे। यात्रियों से अनुरोध है कि कभी भी बिना टिकट रेल यात्रा न करें। यह दंडनीय तो है ही, इससे रेल राजस्व की भी हानि होती है। इसलिए सदैव उचित रेल टिकट लेकर उचित श्रेणी में ही रेल यात्रा करें।
