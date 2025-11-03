Madhubani News: खेतों में पानी लगने से धान की फसलें बर्बाद; किसानों में बढ़ी चिंता, गेहूं की बुआई में भी देरी

संवाद सहयोगी, मधवापुर। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मोंथा का स्थानीय प्रखंड क्षेत्र में व्यापक असर दिख रहा है। बीते गुरुवार से प्रखंड क्षेत्र में रुक-रुक कर बुंदाबांदी और झमाझम बारिश हो रही है। लोगों जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। एक ओर जहां हथिया नक्षत्र की बारिश से किसान पहले से ही परेशान थे। अब मोंथा तूफान की अचानक हो रही बारिश से किसानों की बेचैनी बढ़ गई है। किसान छठ पर्व के बाद धान कटनी की तैयारी में जुटे रहे थे।

वहीं नवंबर प्रथम सप्ताह से गेहूं बुआई की जुगाड़ कर रहे थे। किन्तु मोंथा तूफान के असर से हो रही लगातार बारिश से किसानों के सभी मंसूबे पर पानी फेर दिया है। लोग दिनभर घरों में ही दुबके रहे। बारिश से जहां खेतों में खड़ी पकी धान की फसल पर प्रतिकूल असर पड़ा है, वहीं अब रबी सीजन की तैयारियों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खेतों में लगी पकी धान के पौधे गिर पड़ें है। जिससे उपज प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। जिस खेतों में पानी सुखने का इंतजार हो रहा था वहां पानी भर चुका है।