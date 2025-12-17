Madhubani News: जमीन विवाद में भाई की हत्या, शव को घर में छिपाया, बेटे को जब पता लगा तो पुलिस को दी जानकारी

Language
    By Braj Mohan Mishra Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 08:08 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, रहिका (मधुबनी)। रहिका थाना क्षेत्र के पट्टी जगत डुमरी में दो भाइयों के बीच जमीनी विवाद में एक भाई शिवपाल चौपाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। मगर उसके भाई राम लखन चौपाल और परिवार के दूसरे लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी।

    शव को घर पर लाकर बर्फ पर रखकर छिपा दिया। जब मृतक के पुत्र को तीन दिन बाद यानी बुधवार को जानकारी हुई तो उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा है।
    जानकारी के अनुसार 14 दिसंबर को राम लखन चौपाल और शिवपाल चौपाल के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ था। मापी के लिये अपनी भी बुलाया गया है। विवाद बढ़ा और मारपीट हो गई। इसमें शिवपाल गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

    स्वजन उसे चिकित्सक के पास ले गये जहां शिवपाल की मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी ने इस घटना की पुलिस की सूचना दिये बिना अपने घर में बर्फ की सिल्ली में रख अपने पुत्र जो दूसरे परदेस में परिवार के भरने पोषण के लिये नौकरी कर रहा था, उसको फोन पर घटना की सूचना दी।

    पुत्र बुधवार को अपने घर पर पहुंचा। उसके बाद घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिये मधुबनी भेज दिया है।

    इस मामले में मृतक की पत्नी बरहनिया देवी के लिखित बयान के आधार पर 12 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए हत्या करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पुलिस ने राम लखन चौपाल, सरोज चौपाल, प्रमोद चौपाल, विनोद चौपाल, मधु चौपाल, मोहन चौपाल, रोहित चौपाल, रघु चौपाल को गिरफ्तार कर लिया है।


    थानाध्यक्ष आनंद कश्यप ने बताया कि पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली घटनास्थल पर पहुंच अनुसंधान प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 12 लोग नामजद हैं।

    जिसमें तीन महिला भी शामिल हैं जो बहरहाल फरार हैं। घटनास्थल पर फारेंसिक टीम ने भी जांच की है। जहां तक पत्नी द्वारा बिना पुलिस को सूचना दिये शव को घर में रखने की बात है उसकी भी जांच हो रही है।