Madhubani News: फायरिंग कर दहशत फैलाने वाला आरोपित गिरफ्तार, कट्टा व आठ कारतूस बरामद

संवाद सहयोगी, लौकही (मधुबनी)। Bihar Crime: नरहिया थाना पुलिस ने मंगलवार देर शाम गश्त के दौरान त्वरित कार्रवाई करते हुए फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक देसी कट्टा, आठ जिंदा कारतूस तथा घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। घटना की पुष्टि करते हुए फुलपरास एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि गश्त के क्रम में नरहिया पुलिस को दहशत फैलाने की नियत से की जा रही फायरिंग की सूचना मिली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए बनगामा उत्तरी वार्ड 14 में छापेमारी कर आरोपित नीतेश कुमार मुखिया, पिता कुलदेव यादव, निवासी बनगामा, को मौके से ही दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध देसी कट्टा और आठ जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जबकि घटनास्थल से एक खोखा पुलिस ने जब्त किया। पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

एसडीपीओ ने बताया कि आरोपित के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। साथ ही अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री के संभावित नेटवर्क को खंगालने के लिए भी पुलिस टीम सक्रिय कर दी गई है। 54 लीटर शराब लदी बाइक जब्त लौकही थाना पुलिस ने बुधवार देर शाम गश्त के दौरान करियौत–बनटोल मार्ग पर कार्रवाई करते हुए 54 लीटर अवैध शराब से लदी एक बाइक जब्त की है। पुलिस ने बताया कि गश्ति दल को देखते ही शराब तस्कर बाइक को सड़क पर पटक अंधेरे का फायदा उठाकर खेत की ओर भाग निकला।