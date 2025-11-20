Madhubani News: फायरिंग कर दहशत फैलाने वाला आरोपित गिरफ्तार, कट्टा व आठ कारतूस बरामद
मधुबनी के लौकही में नरहिया थाना पुलिस ने फायरिंग कर दहशत फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक कट्टा और आठ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं, लौकही थाना पुलिस ने 54 लीटर अवैध शराब से लदी एक बाइक जब्त की है, जबकि तस्कर भागने में सफल रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, लौकही (मधुबनी)। Bihar Crime: नरहिया थाना पुलिस ने मंगलवार देर शाम गश्त के दौरान त्वरित कार्रवाई करते हुए फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे एक आरोपित को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने उसके कब्जे से एक देसी कट्टा, आठ जिंदा कारतूस तथा घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। घटना की पुष्टि करते हुए फुलपरास एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि गश्त के क्रम में नरहिया पुलिस को दहशत फैलाने की नियत से की जा रही फायरिंग की सूचना मिली।
सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए बनगामा उत्तरी वार्ड 14 में छापेमारी कर आरोपित नीतेश कुमार मुखिया, पिता कुलदेव यादव, निवासी बनगामा, को मौके से ही दबोच लिया।
तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध देसी कट्टा और आठ जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जबकि घटनास्थल से एक खोखा पुलिस ने जब्त किया। पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
एसडीपीओ ने बताया कि आरोपित के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। साथ ही अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री के संभावित नेटवर्क को खंगालने के लिए भी पुलिस टीम सक्रिय कर दी गई है।
54 लीटर शराब लदी बाइक जब्त
लौकही थाना पुलिस ने बुधवार देर शाम गश्त के दौरान करियौत–बनटोल मार्ग पर कार्रवाई करते हुए 54 लीटर अवैध शराब से लदी एक बाइक जब्त की है। पुलिस ने बताया कि गश्ति दल को देखते ही शराब तस्कर बाइक को सड़क पर पटक अंधेरे का फायदा उठाकर खेत की ओर भाग निकला।
थानाध्यक्ष गौरव कुमार ने बताया कि मौके से 54 लीटर अवैध नेपाली शराब और एक बाइक बरामद की गई है। फरार धंधेबाज की पहचान के लिए पुलिस आसपास के इलाके में छापेमारी कर रही है। इस संबंध में अज्ञात के खिलाफ शराबबंदी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
