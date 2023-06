Bihar: पहली बार हुआ मधुबनी मेयर का चुनाव, हारे प्रत्‍याशी के समर्थकों ने किया राज्‍यसभा सांसद के घर पर पथराव

Stone Pelting On Rajya Sabha MP House In Madhubani After Mayor Election रविवार को मेयर चुनाव का नतीजा आने के बाद राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद के घर पर हारे हुए प्रत्याशी असलम अंसारी के समर्थकों ने पथराव कर दिया। समर्थकों कहना है कि फैयाज अहमद ने समर्थन नहीं किया।