आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ आसान, 23 से 29 दिसंबर तक विशेष शिविर

जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम क्षेत्र के सभी 45 वार्डों में आयुष्मान कार्ड निर्माण का रोस्टर जारी कर दिया गया है। नगर निगम कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार 23 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक वार्ड स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे।

जागरण संवाददाता, मधुबनी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ने के लिए नगर निगम मधुबनी ने व्यापक अभियान शुरू किया है।

नगर निगम द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मी प्रत्येक वार्ड में पहुंचकर पात्रता जांच के बाद मौके पर ही आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। इसके लिए प्रत्येक वार्ड में पार्षद का नाम, मोबाइल नंबर, शिविर स्थल, तिथि और कार्ड निर्माण कर्मियों की पूरी जानकारी निर्धारित की गई है।

इन शिविरों का आयोजन वार्ड पार्षदों के आवास, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, मंदिर, मदरसा, विद्यालय समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाया जा सके।

नगर निगम के मेयर अरुण राय ने सभी वार्ड पार्षदों से अपील की है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को शिविर की जानकारी दें और उन्हें शिविर स्थल तक पहुंचने में सहयोग करें।

साथ ही आम नागरिकों से भी अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित तिथि को आवश्यक दस्तावेजों के साथ कैंप में पहुंचकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं।

पांच लाख तक के मुफ्त इलाज का लाभ

गौरतलब है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाता है।

वहीं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से राज्य सरकार अतिरिक्त स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। इन योजनाओं का लाभ आयुष्मान कार्ड के बिना संभव नहीं है।

नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती ने बताया कि यह अभियान पूरी तरह जनहित में है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहरी क्षेत्र का कोई भी पात्र व्यक्ति स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं से वंचित न रहे। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त तिथियों में भी शिविर लगाए जा सकते हैं।