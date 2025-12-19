Madhubani Latest News : कोहरे के कारण सड़क यातायात और रेल सेवा प्रभावित, आम जनजीवन अस्त व्यस्त

संवाद सहयोगी, जयनगर मधुबनी । Madhubani Latest News : मधुबनी समेत राज्य के 25 जिलों में ठंड को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे के कारण सड़क यातायात और रेल सेवा प्रभावित हो रही है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है।

अत्यधिक कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसका व्यापक असर ट्रेन परिचालन पर भी देखा जा रहा है। ठंड के कारण सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के अलावा शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर इसका असर देखने को मिल रहा है।

जिस कारण ट्रेन से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोहरे के कारण कई एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेने काफी विलंब से चल रही हैं। कोहरे का असर ट्रेन परिचालन पर दरभंगा जयनगर रेल खंड पर चलने वाली समस्तीपुर जयनगर अपनी निर्धारित समय से लगभग सवा घंटे विलंब से पहुंची। मनिहारी जयनगर जानकी एक्सप्रेस 10:20 के बजाए 10:50, हावड़ा जयनगर धुरियान पैसेंजर अपनी निर्धारित समय 12:05 के बजाए 12:50, रांची एक्सप्रेस 11:30 के बजाए 12:18, पूरी एक्सप्रेस 12:50 के बजाए दो बजे जयनगर पहुंची।

जबकि ट्रेन नंबर 12562 नई दिल्ली जयनगर स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस अपनी निर्धारित समय शाम 7:25 के बजाए 10 घंटा विलंब से शनिवार की सुबह पांच बजे जयनगर पहुंचने की संभावना है। वहीं जयनगर से आया के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 13225 इंटरसिटी एक्सप्रेस अपनी निर्धारित समय 10:50 के बजाए 11:57 बजे प्रस्थान किया। इसी तरह शहीद एक्सप्रेस, पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड ट्रेन, जयनगर रक्सौल डीएमयू, जयनगर अमृतसर क्लोन एक्सप्रेस, जयनगर समस्तीपुर पैसेंजर, जयनगर लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुबंई पवन एक्सप्रेस एवं जयनगर आनंद बिहार टर्मिनल के बीच चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस कुछ मीनट के लिए विलंब से रवाना हुई।

जयनगर से दरभंगा के लिए यात्रा कर रहे रेल यात्री सुभव कुमार सिंह, नारायण महतों, सूर्य नारायण महतों, दिलीप कुमार राय, अरविंद कुमार समेत अन्य ने बताया कि एकाएक ठंड बढ़ जाने से कुछ परेशानी तो है। लेकिन कुछ अनिवार्य कार्यों को लेकर ट्रेन से यात्रा करना होता है।