Madhubani News : 20 साल बाद खजौली को मिला मंत्री, दो-दो मंत्रालय का जिम्मा... ये है बदलाव का लक्ष्य
मधुबनी जिले के खजौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन और कला संस्कृति एवं युवा विभाग का मंत्री बनाया गया है। इससे मधुबनी जिले के लोगों में पर्यटन और संस्कृति के विकास की उम्मीद जगी है। लोगों को उम्मीद है कि मंत्री जिले के जयनगर, गिरिजा कलानेश्वर जैसे क्षेत्रों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने में मदद करेंगे।
संवाद सहयोगी, जयनगर (मधुबनी)। बिहार के मधुबनी जिले के खजौली विधानसभा क्षेत्र एनडीए समर्थित भाजपा विधायक व मंत्री बने अरुण शंकर प्रसाद को दो मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। उन्हें पर्यटन व कला संस्कृति एवं युवा विभाग का मंत्रालय सौंपा गया है।
अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन व कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री बनाए जाने पर खजौली विधानसभा क्षेत्र के अलावे मधुबनी जिले के लोगों को आशा की उम्मीद जगी है। मधुबनी जिले में आज भी कई क्षेत्र पर्यटक और संस्कृति से जुड़ा हुआ है।
अरुण शंकर प्रसाद को मंत्री बनाए जाने पर मधुबनी जिला वासियों को उम्मीद है कि उनके द्वारा गिरिजा क्लानेश्वर, विश्वा मित्र, रामायण सर्किल, जयनगर का शिलानाथ धाम, बल्लिराज गढ़, राजनगर राज दरबार को उसकी खोई हुई पहचान दिलाने में मदद करेंगे।
जिले के जयनगर व गिरजा कलानेश्वर से जनकपुर धाम को पर्यटक स्थल से जुड़ जाएगा। जयनगर के शिलानाथ धाम को पर्यटन स्थल की लंबी मांग को पूरा होने की संभावना है। इसके साथ मधुबनी जिला संस्कृति का धरोहर माना जा रहा है। उम्मीद है कि मधुबनी की विलुप्त धरोहर को उसकी पहचान दिलाने में इनके द्वारा सहयोग किया जाएगा।
मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने दैनिक जागरण को बताया कि सरकार ने मुझ पर विश्वास कर दो मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं अपने जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करुंगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में सीतामढ़ी में जानकी मंदिर का निर्माण तेज गति से कराया जाएगा। इसके साथ गिरजा कलानेश्वर, विश्वा मित्र एवं रामायण सर्किल के काम को आगे बढ़ाया जाएगा।
दो मंत्रालय के अधीन जो भी छूटे काम है। उसे तेज गति से किया जाएगा। पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने करना उनकी प्राथमिकता होगी। आपको बता दें कि खजौली विधानसभा के किसी विधायक को बीस साल बाद मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे इलाके में खुशी की लहर है।
