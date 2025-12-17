Language
    मधुबनी में छात्रा से छेड़खानी, विरोध करने पर बेल्ट से पिटाई, आरोपी को ग्रामीणों ने पीटा

    By Dharmendra SinghEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:14 PM (IST)

    मधुबनी के लौकही थाना क्षेत्र में कलुआही-पिपरौन मार्ग पर एक छात्रा के साथ छेड़खानी हुई। विरोध करने पर मनचले युवक ने छात्रा को बेल्ट से पीटा। छात्रा के ...और पढ़ें

    आरोपित युवक की पिटाई।

    जागरण संवाददाता, मधुबनी । लौकही थाना क्षेत्र अन्तर्गत कलुआही-पिपरौन मार्ग पर बुधवार को परीक्षा देकर कलुआही के प्लस टू उच्च विद्यालय से लौट रही एक छात्रा के साथ एक बाइक पर सवार तीन मनचले युवक ने छेड़खानी की।

    जिसका विरोध छात्रा ने किया गया उसी दौरान बाइक से उतरकर एक मनचले युवक ने छात्रा की बेल्ट से पिटाई कर दी। उसी दौरान छात्रा शोर मचाया और ग्रामीणों द्वारा एक युवक को पकड़ भी लिया गया और उसे बिजली के खंभे से बांधकर पीटा और डायल 112 की पुलिस को सूचना के बाद सुपुर्द कर दिया। पीड़ित छात्रा के पिता ने थाना में आवेदन की कार्रवाई शुरू की।

