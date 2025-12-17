मधुबनी में छात्रा से छेड़खानी, विरोध करने पर बेल्ट से पिटाई, आरोपी को ग्रामीणों ने पीटा

जागरण संवाददाता, मधुबनी । लौकही थाना क्षेत्र अन्तर्गत कलुआही-पिपरौन मार्ग पर बुधवार को परीक्षा देकर कलुआही के प्लस टू उच्च विद्यालय से लौट रही एक छात्रा के साथ एक बाइक पर सवार तीन मनचले युवक ने छेड़खानी की।

जिसका विरोध छात्रा ने किया गया उसी दौरान बाइक से उतरकर एक मनचले युवक ने छात्रा की बेल्ट से पिटाई कर दी। उसी दौरान छात्रा शोर मचाया और ग्रामीणों द्वारा एक युवक को पकड़ भी लिया गया और उसे बिजली के खंभे से बांधकर पीटा और डायल 112 की पुलिस को सूचना के बाद सुपुर्द कर दिया। पीड़ित छात्रा के पिता ने थाना में आवेदन की कार्रवाई शुरू की।