शॉर्ट सर्किट की चिंगारी बनी काल, आग बुझाने युवक की झुलसकर मौत
बिहार के मधुबनी जिले के घोघरडीहा प्रखंड के महुलिया गांव में शुक्रवार देर रात बिजली के शार्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना में तीन घर और एक दर्जन बकरियां ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, घोघरडीहा। प्रखंड क्षेत्र की सांगी पंचायत वार्ड नम्बर 12 महुलिया गांव में बिजली के शार्ट सर्किट से लगी आग में तीन घर एवं एक दर्जन बकरी के साथ एक व्यक्ति की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना शुक्रवार देर रात की है।
जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर रात महुलिया गांव निवासी जुम्मन अंसारी के घर में बिजली शार्ट शर्किट से आग लग गई। जिसमें उनके दो घर एवं लगभग एक दर्जन बकरी, अनाज कपड़ा बर्तन और बगलगीर मुर्तुजा अंसारी का एक घर व उसमें रखा अनाज, कपड़ा, बर्तन सहित अन्य समान जलकर नष्ट हो गये।
चाचा के घर में लगी थी आग
चाचा के घर में आग लगने की सूचना पर आग बुझाने गए न्यासुद्दीन अंसारी के 28 वर्षीय पुत्र मो सलाउद्दीन अंसारी की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर फुलपरास थाना 112 एवं फायर बिग्रेड की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचलर आग पर काबू पाया।
हृदय विदारक घटना की सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। मौत की घटना से गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है। परिजनों ने धर्म का हवाला देकर शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। सलाउद्दीन अंसारी गांव में मजदूरी पर पेंटिंग का काम करता था।
मृतक की पत्नी रुबीना खातून एवं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया था। दो छोटे छोटे बच्चे सिर्फ लोगों का मुंह निहार रहे थे। सलाउद्दीन अंसारी की मौत से पत्नी एवं दोनों छोटे छोटे बच्चों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। सीओ शंशाक सौरभ ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया।
