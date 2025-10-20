मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों पर अंतिम दिन 78 नामांकन, कुल 129 उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव
मधुबनी जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन के अंतिम दिन 78 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। सबसे अधिक नामांकन हरलाखी में हुए। बाबूबरही में महागठबंधन से राजद और वीआईपी के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। जिले में कुल 129 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।
जागरण संवाददाता, मधुबनी। सोमवार को जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में अंतिम दिन नामांकन प्रक्रिया में सर्वाधिक 78 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया।
|विधानसभा क्षेत्र
|उम्मीदवारों की संख्या
|हरलाखी
|10
|बेनीपट्टी
|06
|खजौली
|07
|बाबूबरही
|08
|बिस्फी
|08
|मधुबनी
|11
|राजनगर
|06
|झंझारपुर
|08
|फुलपरास
|04
|लौकहा
|10
बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के घटक दल से दो अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। यहां से राजद प्रत्याशी अनिल सिंह एवं वीआईपी प्रत्याशी सह वर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया है।
इस दौरान जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 129 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है।
|विधानसभा क्षेत्र
|कुल अभ्यर्थियों की संख्या
|हरलाखी
|17
|बेनीपट्टी
|11
|खजौली
|10
|बाबूबरही
|12
|बिस्फी
|12
|मधुबनी
|21
|राजनगर (सुरक्षित एससी)
|09
|झंझारपुर
|13
|फुलपरास
|10
|लौकहा
|14
|कुल
|129
