Madhubani Chunav Result 2025:'यही रात अंतिम, यही रात भारी' की तर्ज पर चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा से बाजार गर्म

अमरेश कुमार,मधुबनी। Madhubani Vidhan sabha Chunav result / Madhubani Nagar election Result: जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराया गया। जिसके दो दिन बाद आज 14 नवंबर को दसों विधानसभा क्षेत्र के मतदान का मतगणना होना है।

इसको लेकर जिला मुख्यालय स्थित आरके कॉलेज को मतगणना केंद्र बनाया गया। जहां मतगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बीच 13 नवंबर को पूरे दिन व रात सभी क्षेत्र के चौक - चौराहा व चाय दुकानों पर चाय के चुस्की के साथ उम्मीदवारों के समर्थक व मतदाता चुनाव परिणाम को राजनीतिक समीकरणों का जोड़-तोड़ करते हुए रामायण की राम व रावण के युद्ध के अंतिम रात वाली गाना यही रात अंतिम - यही रात भारी के चर्चा के साथ चुनाव परिणाम को लेकर 14 नवंबर के सुबह होने के इंतजार में रहे।

विभिन्न दलों के प्रत्याशियों के समर्थक अपनी-अपनी पार्टी के जीत हार की समीक्षा करते रहे, कार्यकर्ता व समर्थक अपने-अपने दलों की जीत का दावा करते हुए कोई दस - हजार वोटों के मार्जिन से जीत का दावा कर रहा है तो कोई सात से नौ - हजार के अंतर से अपने पसंदीदा पार्टी और प्रत्याशी के जीत का आंकड़ा पेश कर रहा है।

वहीं, कुछ - जबरदस्त कॉन्टेस्ट की लड़ाई भी बता रहे हैं। कार्यकर्ता बैठकर अपनी-अपनी दलों के प्रत्याशियों के जीत हार का दावा करने में मशगूल दिख रहे हैं। बाज़ारों में लोग अपने-अपने हिसाब से बूथवार आंकड़ों का विश्लेषण करते रहे।

समर्थक अपने प्रत्याशी की जीत का दावा करते नहीं थक रहे है। जबकि विरोधी खामोशी के साथ समीकरण बदलने की बात कह रहे हैं। दिनभर बाजारों में चुनावी चर्चा का माहौल बना रहता है। कुछ लोग विकास कार्यों को आधार मान रहे हं तो कुछ स्थानीय मुद्दं के प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। गांव गांव में एक ही सवाल है इस बार जीत किसकी होगी।

मतगणना से पहले क्षेत्र में राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है और हर कोई परिणाम आने तक उत्सुकता के साथ इंतज़ार कर रहा है। इस बीच उम्मीदवारों के समर्थकों की ओर से अपने-अपने कार्यकर्ताओं के बीच मनोबल बढ़ाने को लेकर कई तरह के सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे है।

इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं भाजपा गठबंधन की जीत को लेकर दावा की चर्चा जोड़ रही तो कहीं आरजेडी महागठबंधन की बढ़त को लेकर गहमागहमी जारी रही, इस बीच नई पार्टियों के समर्थक भी विकास को लेकर मतदाताओं की ओर से चुपचाप वोट करने की बात करते रहें, जो 14 नवंबर को मतगणना के बाद परिणाम आने का इंतजार करने की बात करते दिखे।

लेकिन इस बीच बाजारों में मिठाइ दुकानदार व फूलों की दुकानदारों के बीच कोई अलग चहल - पहल नही दिखी। इस संबंध में बात करने पर आरके कॉलेज मतगणना केंद्र के बाहर मनपसंद मिठाई दुकानदार जितेंद्र कुमार व अनिल प्रसाद ने कहा कि यहां मतगणना केंद्र होने के कारण मतगणना के दिन दुकानदारी में परेशानी हो जाती है।

प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात पुलिस बल को देखकर ग्राहक नही रुकते है, दुकान के आगे ही बैरिकेट लगाए गया है। अबतक कहीं से कोई विशेष ऑर्डर भी नहीं मिला है। फिर भी नियमित रूप से दुकान चलाने का प्रयास कर नियमित सामग्री बनाई जाएगी।

वही, दुर्गा होटल के मालिक अशोक प्रसाद काला जामुन, कलाकंद सहित अन्य मिठाई बनाते दिखे, जबकि पूछने पर इन्होंने भी बताया कि कल के बाजार को देखते हुए कुछ मिठाइयां तो बनाई जा रही है अब देखना यह है की बगल में मतगणना केंद्र होने के कारण प्रशासनिक अधिकारी की ओर से दुकान चलाने की अनुमति दी जाएगी या नहीं।

अगर दुकान खुलने दिया जाएगा तो कल के ग्राहकों को देखते हुए आगे की भी तैयारी की जाएगी। लेकिन कही से कोई विशेष मिठाई या पकवान बनाने का आर्डर नहीं मिला है। बाजार सामान्य चल रहा है। जबकि बाज़ारों में फूलों के दुकानदारों को भी कोई विशेष आर्डर नहीं आया है।

जानकारी देते हुए फुल भंडार दुकानदार राहुल शर्मा ने बताया कि मतगणना के दिन को लेकर बाजारों से कच्चा फूल का खरीदारी कर स्टॉक किया गया है लेकिन अबतक कोई विशेष डिमांड नहीं मिला है, बाबजूद बाजारों को देखते हुए फूलों का गुलदस्ता तैयार किया जा रहा है।

वही, कच्चा फूल को सही से ताजा रखेने को लेकर बर्फ व फ्रिज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे एग्जिट पोल को लेकर मतदाताओं के बीच उम्मीदवारों के जीत हार का अगल आकलन लगाया जा रहा है, लेकिन इन बीच लोगों ने कहा कि एग्जिट पोल से सिर्फ आकलन ही लगाया जा सकता है।