मधुबनी में अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर, नगर निगम ने तैयार की सूची

जागरण संवाददाता, मधुबनी। नगर निगम के नए नगर आयुक्त के पदस्थापन के बाद नगर निगम की बड़े पैमान पर पर जमीन (अचल संपत्तियों) को अतिक्रमण से मुक्त करने की उम्मीद बढ़ गई है। इसके लिए निगम प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है।

निगम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम की शहरी क्षेत्र में बेशकीमती जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए निगम की अतिक्रमित जमीनों की सूची तैयार की जा रही है। जमीन संबंधित अभिलेखों व फाइलों की खोजबीन शुरू हो गई है।

निगम प्रशासन जमीन संबंधी दस्तावेज एकत्रित की जा रही है। जानकारों का मान तो शहर में निगम की 310 वाली जमीन सहित कई भूखंडों का फाइल निगम कार्यालय में नहीं मिल रहा है। इसके लिए अंचल कार्यालय, राजस्व कर्मी, निगम के जमीनों का मालगुजारी रशीद, नया व पुराना खतियान और अमीनों का सहयोग लिया जाएगा। माना जा रहा है कि आने वाले समय पर निगम की अतिक्रमित जमीन पर बने घर, भवन बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है।

अतिक्रमण के चपेट में निगम की 10 बीधा से अधिक भूमि शहर के विभिन्न हिस्सों में निगम की जमीन पर कब्जा, फर्जी तरीके से किराया पर देना, उसकी बिक्री की शिकायत सालो से मिलती रही है। इसमें भू-माफियाओं व बिचौलिया मालामाल हो रहे हैं।

बता दें कि निगम (तत्कालीन नगर परिषद) के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी मुमुक्षु कुमार द्वारा साल 2012 में तत्कालीन जिलाधिकारी को निगम की जमीन (अचल संपत्ति) की सूची सौंपी गई थी। सौंपी गई सूची के अनुसार निगम की 33 बीधा 18 कट्टा 14 घुर 33 धुरकी जमीन को चिन्हित किया गया है। डीएम को सौंपी गई सूची के अनुसार निगम की जमीनों (अचल संपत्ति) में करीब 10 बीधा जमीन भू-माफियाओं के कब्जे में चला गया है।

अतिक्रमित जमीन में ये रकबा भी है शामिल शहर के तिलक चौक स्थित लाइब्रेरी के पीछे खेसरा नंबर 85

लहेरियागंज स्थित नाका खेसरा नं. 24/8641 रकवा 5 कट्ठा

अनन्त लाल चौक से पूरब बम पुलिस खेसरा नं. 2464 रकवा 3 कट्ठा 18 धूर 6 धुरकी

नाका से दक्षिण डबरा खेसरा नं. 2187 डबरा

रकवा 4 कट्ठा 12 धूर 46 धुरकी

गोकुलवली मंदिर स्थित खेसरा नं. 107 गड्ढा, रकवा 2 कट्ठा 10 धुर

पोस्ट ऑफिस से उत्तर खेसरा नं. 552, 539 गड्ढा, 1 बीघा 3 कट्ठा 7 धुर

मवेशी वद्धशाला, खेसरा नं. 2409 रकवा 5 कट्ठा 10 धुर

अग्रवाल टोल पोखर भिंडा खेसरा नं. 6425 रकवा 3 कट्ठा 7 धुर

नगर परिषद हाट की जमीन 5404 से 5825 रकवा 1 बीधा 2 कट्ठा 10 धुर

चभच्चा चौक से लोहरसारी चौक तक 1879, 1880 केनाल, रकवा 18 कट्ठा 19 धुर 97 धुरकी निगम की जमीन पर भू-माफियाओं का दबदबा

बता दें कि शहर के कई भू-माफियाओं निगम अतिक्रमित जमीन पर पहुंचकर जमीन पर रहने वालों को कानूनी कार्रवाई का भय दिखाकर जमीन खाली करने का नसीहत देते हैं। मोटी रकम वसूली जाती है। जमीन जबरन खाली कराने की धमकी दी जाती है।