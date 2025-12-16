Language
    Madhubani : रंगदारी नहीं देने पर मारपीट मामले में फरार आरोपित गिरफ्तार

    By Manoj Jha Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:27 PM (IST)

    Madhubani News : हरलाखी थाना पुलिस ने रंगदारी नहीं देने पर मारपीट मामले में नामजद फरार आरोपित पंकज ठाकुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी दो माह पूर्व सुखबा ...और पढ़ें

    पुलिस के गिरफ्त में फरार आरोपित । जागरण

    संवाद सहयोगी, हरलाखी (मधुबनी)। थाना पुलिस ने पूर्व के मामले में नामजद फरार आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। जिसकी पहचान थाना क्षेत्र के हरसुवार गांव निवासी पंकज ठाकुर के रूप में हुई है।

    जानकारी के मुताबिक आरोपित करीब दो माह पूर्व अपने गांव के नजदीक सुखबासी गाछी में कुछ साथियों के साथ छुपकर बैठा हुआ था। इस दौरान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के इजोत गांव निवासी आलोक ठाकुर एक साथी के साथ अपने रिश्तेदार के यहां जा रहा था।

    इसी क्रम में आरोपितों ने दोनो को घेरकर रंगदारी मांगा। जिसका विरोध करने पर आरोपितों ने दोनों के साथ मारपीट की व जेब से 47 सौ रुपए छीन लिए। इस संबंध में पीड़ित युवक ने एक ज्ञात व तीन अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

    प्राथमिकी के बाद से ही सभी आरोपित पुलिस की नजर से फरार चल रहा था। जिसे कांड के अनुसंधानकर्ता ने उसे एक निजी विद्यालय से गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने बताया नामजद आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं कांड में शामिल सभी आरोपितों की पहचान कर ली गई है। शीघ्र सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।