Madhubani : रंगदारी नहीं देने पर मारपीट मामले में फरार आरोपित गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, हरलाखी (मधुबनी)। थाना पुलिस ने पूर्व के मामले में नामजद फरार आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। जिसकी पहचान थाना क्षेत्र के हरसुवार गांव निवासी पंकज ठाकुर के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपित करीब दो माह पूर्व अपने गांव के नजदीक सुखबासी गाछी में कुछ साथियों के साथ छुपकर बैठा हुआ था। इस दौरान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के इजोत गांव निवासी आलोक ठाकुर एक साथी के साथ अपने रिश्तेदार के यहां जा रहा था।

इसी क्रम में आरोपितों ने दोनो को घेरकर रंगदारी मांगा। जिसका विरोध करने पर आरोपितों ने दोनों के साथ मारपीट की व जेब से 47 सौ रुपए छीन लिए। इस संबंध में पीड़ित युवक ने एक ज्ञात व तीन अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी।