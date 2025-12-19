Language
    Bihar Latest News : 93.94 करोड़ रखकर, 3.48 लाख खाताधारक कहां गायब? अब होगी गहन तलाशी

    By Pradeep Mandal Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 08:40 PM (IST)

    Bihar latest news : मधुबनी में भारत सरकार की वित्तीय सेवा विभाग और आरबीआई ने संयुक्त रूप से 'आपकी पूंजी-आपका अधिकार' अभियान चलाया। इसका उद्देश्य जिले ...और पढ़ें

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, मधुबनी। भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग एवं भारतीय रिजर्व बैंक के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय अभियान आपकी पूंजी-आपका अधिकार कार्यक्रम के तहत समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी आनंद शर्मा के द्वारा एक दिवसीय जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया गया।

    जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि जागरुकता शिविर का उद्देश्य जिले के विभिन्न बैंकों के 3.48 लाख खातों में निष्क्रिय पड़े 93.94 करोड़ रूपये के वित्तीय संपत्तियों को उनके वास्तविक खाताधारकों तक वापस पहुंचाना है। ये वैसे खाते हैं जिनमें 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक कोई लेन-देन नहीं हो पाया है तथा वित्तीय संस्थानों में बिना दावे के पड़ी है।

    जिलाधिकारी ने कहा कि यह अभियान काफी सराहनीय है। इस अभियान को 31 दिसंबर के बाद भी जारी रखा जाए। उन्होंने सभी बैंकों से ऐसे सभी ग्राहकों से संपर्क कर आरबीआई के माध्यम से उनकी शत प्रतिशत राशि दिलवाना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

    259 खाताधारकों को मिला 3.04 करोड़

    जिलाधिकारी ने इस जागरूकता अभियान के संबंध में सभी बैंकों को अपने ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से गांव-गांव प्रचारित करने का निदेश दिया। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत सीएफएल ग्राम साथी के प्रतिनिधि को भी इसमें सहयोग करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि खाताधारियों में सबसे अधिक राशि 29.30 करोड रुपए भारतीय स्टेट बैंक के शाखाओं में पड़ी है।

    वहीं सबसे अधिक 136189 ग्राहकों की संख्या बिहार ग्रामीण बैंक में है। उन्होंने कहा कि अब भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा चलाए जा रहे आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत बैंकों के द्वारा उन खाताधारियों की खोज कर उनके या उनके आश्रितों के खाते में राशि का भुगतान किया जाएगा।

    अग्रणी जिला प्रबंधक गजेंद्र मोहन झा ने बताया कि इस अभियान के तहत निष्क्रिय खातों की राशि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डीपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में चली गई है। उसे वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी इस कैम्प के माध्यम से मधुबनी जिला में बैंकों के द्वारा 259 खाताधारियों को 3.04 करोड़ रूपये से अधिक की राशि वापस की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सरल है।

    यह अभियान 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 तक जारी रहेगी। इसके लिए दावे की प्रक्रिया को काफी सहज बनाया गया है। आरबीआई के अधिकारियों के द्वारा इस अभियान के संबंध में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गयी।कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित बुकलेट का विमोचन भी किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में विभिन्न बैंक, नाबार्ड, आरबीआई एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

    ये रहे उपस्थित

    बैठक में अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, बैंकिंग शाखा के प्रभारी पदाधिकारी सिम्पा ठाकुर, सिविल सर्जन डा. हरेंद्र कुमार, एलआईसी, पीएफआरडीए, आरबीआई के प्रतिनिधि के साथ ही बैठक में विभिन्न वित्तीय संस्थानों के ग्राहक उपस्थित थे।