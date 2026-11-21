संवाद सहयोगी, हरलाखी (मधुबनी)। Madhubani Ancient Vishnu Idol: प्रखंड अंतर्गत खिरहर गांव के हर मंदिर में रखी करीब 800 वर्ष पुरानी भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है।

ब्लैक बेसाल्ट पत्थर से निर्मित साढ़े पांच फीट लंबी और तीन फीट चौड़ी यह प्रतिमा मिथिला के कर्नाटवंशी शासकों के काल की बताई जा रही है। ग्रामीणों और पुजारियों के अनुसार यह खंडित मूर्ति करीब 100 वर्षों से इस मंदिर में पड़ी हुई थी।

सोशल मीडिया से सक्रिय हुआ प्रशासन दो दिन पूर्व सोशल मीडिया पर इस मूर्ति की तस्वीर वायरल होने के बाद पुरातत्व विभाग और जिला प्रशासन हरकत में आ गया। दरभंगा के पुरातत्व अन्वेषक डॉ. मुरारी कुमार झा और इंटैक के को-कन्वेनर शिव कुमार मिश्र ने प्रशासन को इसके ऐतिहासिक महत्व की जानकारी दी।

सूचना मिलते ही जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी सह सहायक संग्रहालय अध्यक्ष नीतीश कुमार, स्थानीय बीडीओ रविशंकर पटेल और डॉ. मुरारी कुमार झा ने मौके पर पहुंचकर मूर्ति को सौराठ संग्रहालय में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की। अवलोकन करने पहुंचे जिला खेल एवं कला संस्कृति पदाधिकारी नीतीश कुमार। मिट्टी के बर्तन व ईंट के अवशेष अन्वेषक ने मंदिर परिसर के अन्य हिस्सों का जायजा लिया, जहां पूर्व मध्य काल की ईंटों के टुकड़े और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। सामान्य सतह से करीब 15 फीट ऊंचाई पर स्थित इस स्थल को देखकर अनुमान लगाया गया कि मूर्ति यहीं से निकली होगी। डॉ. मुरारी कुमार झा ने संभावना जताई है कि इस स्थान पर और भी प्राचीन मूर्तियां दबी हो सकती हैं।