Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Crime News : एक महीने में तीन कत्ल… आखिर क्यों दहशत में है मधुबनी?

    By Pradeep Mandal Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:30 PM (IST)

    बिहार के मधुबनी में एक महीने में तीन हत्याओं से दहशत का माहौल है। इन घटनाओं ने स्थानीय लोगों में भय पैदा कर दिया है और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे है ...और पढ़ें

    Hero Image

    योगेन्द्र कुमार, पुलिस अधीक्षक मधुबनी। जागरण 

    प्रदीप मंडल, मधुबनी। रविवार की देर रात शहर के लहेरियागंज मुसहरी टोल वार्ड संख्या 5 में रुपए लेनदेन के विवाद में हुए चाकूबाजी की घटना में लहेरियागंज मुसहरी टोल निवासी लालबाबू सदा के 17 वर्षीय पुत्र दीपक सदा एवं सुखदेव सदा के 20 वर्षीय पुत्र रामबाबू सदा की मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जबकि लालबाबू सदा का डीएमसीएच दरभंगा में इलाज चल रहा जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं उक्त घटना में अन्य घायल रामनरेश सदा एवं विनोद ठठेरी का सदर अस्पताल मधुबनी में इलाज चल रहा है।

    चाकूबाजी की लगातार हो रही घटनाओं से पुलिस प्रशासन की नशा कारोबारी एवं नशेबाजों की विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की खामियों को खोल कर रख दिया है।

    शहर में इन दिनों चाकू बाजी की घटना में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बीते 1 महीने में नगर थाना क्षेत्र में चाकू बाजी की पांच घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं में एक की मौत तथा 8 गंभीर लोक रूप से घायल हो चुके हैं।

    वहीं इन घटनाओं में आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जबकि अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। शहर में बढ़ रही चाकूबाजी की घटना को मधुबनी पुलिस भले ही रुपए का लेन-देन बता पल्ला झाड़ ले रही है, परंतु वास्तविकता यह है कि सभी घटनाओं में मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन जिसमें सुखा नशा ही वजह रही है।

    केस संख्या 1: बीते 23 नवंबर की देर शाम नगर थाना क्षेत्र के खजुरी नवटोली में पिछला बकाया रुपए मांगने तथा गुटका उधार नहीं देने पर हरि सहनी ने अपने पड़ोसी दुकानदार राजेश सहनी के पेट में चाकू गोद हत्या कर दिया। फिलहाल उक्त मामले में हत्यारोपी हरि सहनी फरार चल रहा है। पुलिस घटना के एक महिना बीत जाने के बाद भी उसे पकड़ नहीं पाई है।

    केस संख्या 2: बीते 6 दिसंबर की दोपहर शहर के कोतवाली चौक पर रुपया लेनदेन को लेकर डीएम गुट एवं एलियन गुट के बीच जमकर मारपीट हुई जिसमें चाकू और फाइटर चले। उक्त घटना में कोतवाली चौक निवासी अब्दुल सलाम, मो. मुस्तफा व मो. नईम घायल हो गया था। उक्त मामले में पुलिस ने तीनों घायल युवक सहित अन्य दो लोगों को गिरफ्तार करने आए हिरासत में भेज दिया।

    केस संख्या 3: बीते 7 दिसंबर को नगर थाना क्षेत्र के भौआर स्थित बिजली ऑफिस के निकट रुपए लेनदेन को लेकर दो युवक के बीच झड़प हो गए जिसमें जमकर चाकूबाजी हुई। उक्त घटना में मो. रहमतुल्लाह के पुत्र मो. इमरान ने मो. फारूक के पुत्र मो. हसन उर्फ छोटे को चाकू मार म गंभीर से घायल कर दिया। उक्त मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मो. इमरान को गिरफ्तार का न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

    केस संख्या 4: बीते 14 दिसंबर की शाम शहर के 13 नंबर गुमती निवासी जगदेव यादव के पुत्र गोलू यादव गंगासागर चौक कपड़े की खरीदारी करने आए थे। इस दौरान बाइक सवार राज नगर थाना क्षेत्र के चकदह निवासी अजय चौधरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू से उसे पर हमला कर दिया। टावर तोड़ चाकू लगने से गोलू यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उक्त मामले में तत्परता दिखाते हुए घटना के 12 घंटे के भीतर आरोपी अजय चौधरी को गिरफ्तार कर लिया।

    केस संख्या 5: रविवार 21 दिसंबर की रात रुपए लेनदेन के विवाद में लहेरियागंज निवासी लालबाबू सदा, के पुत्र दीपक सदा एवं भाई रामबाबू सदा का राजमिस्त्री राहुल कुमार यादव के साथ रुपया लेनदेन को लेकर विवाद हुआ। जिसमें राहुल कुमार यादव ने चाकू से उन लोगों पर हमला कर दिया। जिसमें दीपक सदा एवं रामबाबू सदा की मौत हो गई। जबकि लालबाबू सदा की हालत गंभीर है। वहीं इस चाकूबाजी की घटना में रामनरेश सदा एवं विनोद ठठेरी भी घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस उक्त घटना के आरोपी राहुल कुमार यादव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

    क्या कहते हैं पदाधिकारी

    'शहर में आपराधिक घटनाओं को रोकने, नशे के कारोबारी एवं बाइक चोर गिरोह के धर पकड़ के लिए सदर एसडीपीओ वन अमित कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

    प्रतिबंधित मादक द्रव्य पदार्थों की खरीद बिक्री करने वाले एवं उसका सेवन करने वाले स्थानों को चिन्हित कर छापेमारी भी की जा रही है।'

    योगेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक मधुबनी