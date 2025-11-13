Language
    Khajauli Vidhan Sabha Chunav Result: खजौली सीट पर भाजपा के सामने राजद की चुनौती, क्या फिर चलेगा BJP का सिक्का?

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:46 PM (IST)

    खजौली विधानसभा में 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान हुआ। Khajauli Election Result 14 नवंबर को आएगा, जिसमें बीजेपी के अरुण शंकर प्रसाद और राजद के बृज किशोर यादव के बीच सीधा मुकाबला है। 2020 में बीजेपी ने 83,161 वोट से राजद को 22,689 वोटों से हराया था। 2015 में इस सीट पर राजद ने जीत दर्ज की थी।

    खजौली में BJP-RJD के बीच घमासान।

    डिजिटल डेस्क, खजौली(मधुबनी)। Khajauli vidhan sabha Election Result 2025 खजौली विधानसभा सीट मधुबनी जिले में स्थित है और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इस सीट पर हमेशा से बीजेपी और राजद के बीच जोरदार मुकाबला रहा है।

    कौन हैं मैदान में

    बेनीपट्टी विधानसभा सीट में दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को हुए, मतदान में बीजेपी के Arun Shankar Prasad और राजद के Braj Kishor Yadav के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। Khajauli Vidhan sabha Chunav result में मुख्य लड़ाई इन दोनों प्रत्याशियों के बीच ही नजर आ रही है।

    2020 का नतीजा

    • अरुण शंकर प्रसाद (बीजेपी) – 83,161 वोट (60.89%)
    • बृज किशोर यादव (राजद) – 60,472 वोट
    • हार का अंतर: 22,689 वोट

    राजनीतिक पृष्ठभूमि

    2015 Khajauli election Result में राजद ने यह सीट अपने नाम की थी, लेकिन 2020 में बीजेपी ने शानदार वापसी की। इस बार भी मुकाबला इन्हीं दो दलों के बीच देखने को मिलेगा।

