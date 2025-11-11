Khajauli vidhan sabha chunav 2025 voting:मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह

By Ajit kumar Edited By: Ajit kumar

Bihar election voting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए सुबह सात बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान की प्रक्रिया आरंभ होने से पहले ही लोग बूथों पर पहुंचने लगे थे। सुरक्षा व्यवस्था भी चाकचौबंद की गई है। जिससे लोगों को परेशानी न हो।

Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates: अपनी बारी का इंतजार करते लोग। फाइल फोटो