Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Khajauli vidhan sabha chunav 2025 voting:मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:01 AM (IST)

    Bihar election voting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए सुबह सात बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान की प्रक्रिया आरंभ होने से पहले ही लोग बूथों पर पहुंचने लगे थे। सुरक्षा व्यवस्था भी चाकचौबंद की गई है। जिससे लोगों को परेशानी न हो।

    prefferd source google
    Hero Image

    Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates: अपनी बारी का इंतजार करते लोग। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, मधुबनी । Khajauli Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसको लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मधुबनी की खजौली विधानसभा सीट के बूथों पर प्रतिकूल मौसम के बावजूद निर्धारित समय से पहले ही लोग वोट डालने के लिए पहुंचने लगे थे। इससे लोगों के उत्साह का अंदाजा लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि दिन चढ़ने के साथ ही वोटिंग की प्रक्रिया और तेज होगी। आयोग ने वोटर की सुरक्षा के लिए कई इंतजाम किए हैं।

     

    खजौली विधानसभा के प्रत्याशी 

    • 1. अरुण शंकर प्रसाद भाजपा
    • 2. ब्रज किशोर यादव राजद
    • 3. रुपम कुमारी जन सुराज पार्टी
    • 4. साबीर अली बसपा
    • 5. रत्नेश्वर झा आदर्श मिथिला पार्टी
    • 6. राकेश कुमार रौशन निर्दलीय
    • 7. राम बाबू यादव निर्दलीय
    • 8. राजदेव दास निर्दलीय

     