110 से सीधा 130 हो जाएगी ट्रेनों की स्पीड, जयनगर-दरभंगा रेल खंड पर ट्रैक मेंटेनेंस जारी

    By Md Ali Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:49 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, जयनगर। जयनगर-दरभंगा रेल खंड पर ट्रेन की स्पीड बढ़ाए जाने को लेकर मंगलवार को पण्डौल रेलवे स्टेशन पर ट्रैक मेंटनेंस कार्य किया गया। इस वजह से जयनगर से आरा के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 13225 इंटरसिटी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 10:50 के बजाए 13:25 बजे जयनगर से रवाना हुई।

    करीब दो घंटे इंटरसिटी एक्सप्रेस के विलंब होने से रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं, ट्रैक मेंटनेंस को लेकर जयनगर-दरभंगा रेल खंड पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने से कम समय में रेल यात्री अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकेंगे।

    रेलवे सूत्रों के अनुसार, जयनगर-दरभंगा रेल खंड पर ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने को लेकर रेलवे ट्रैक पर मेंटनेंस कार्य किया जा रहा है।

    वर्तमान समय में एक्सप्रेस ट्रेनों की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। जिससे जयनगर से दरभंगा के 67 किलोमीटर की दूरी को तय करने में एक्सप्रेस ट्रेनों को 1 घंटा 15 से 35 मिनट लगते हैं, जबकि पैसेंजर ट्रेनों को 2 घंटा 10 मीनट से 3 घंटे लगते हैं।

    अभी पण्डौल रेलवे स्टेशन पर ट्रैक मेंटनेंस कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा, अन्य रेलवे स्टेशनों पर ट्रैक मेंटनेंस कार्य किया जाएगा। मेंटनेंस कार्य पूरा होने के बाद जयनगर दरभंगा रेल खंड पर ट्रेन का परिचालन की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 130 या 150 किलोमीटर प्रति घंटा किए जाने की संभावना है।

    ट्रैक मेंटनेंस कार्य पूरा होने के बाद जयनगर-दरभंगा रेल खंड पर स्पीड बढ़ने से रेल यात्रियों को समय का बचत होगा और अतिरिक्त ट्रेन परिचालन की संभावना बढ़ जाएगी।