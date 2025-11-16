स्वतंत्रता सेनानी में बम की सूचना पर अलीगढ़ में रुकी ट्रेन, बिहार के युवक को पूछताछ के बाद छोड़ा
स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में बम की सूचना मिलने पर अलीगढ़ जंक्शन पर ट्रेन को रोका गया। तलाशी में कुछ नहीं मिला, सूचना अफवाह निकली। पुलिस ने बिहार के एक युवक को पूछताछ के बाद छोड़ दिया। घटना के बाद स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
संवाद सहयोगी, जयनगर (मधुबनी)/अलीगढ़। Indian Railways: दिल्ली से बिहार जा रही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की सूचना पर ट्रेन अलीगढ़ में रोकी गई। आरपीएफ, जीआरपी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, डाग स्क्वाड व सिविल पुलिस ने तलाशी ली।
बताए गए जनरल कोच से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। वह मधुबनी के अरेर थाना का निवासी है। वह फरीदाबाद में डबुआ फल मंडी में दुकान नंबर 62 पर काम करता है। अपने माता-पिता को गांव से लाने जा रहा था। उससे कुछ मिला नहीं है।
इधर, उसके पिता और मां ने बताया कि उनका बेटा फरीदाबाद में ठेला पर फल बेचता है। उन्हें फरीदाबाद ले जाने के लिए मधुबनी आ रहा था। उन्होंने बताया कि बेटे को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। वह मधुबनी आ रहा है।
वहीं, नई दिल्ली से जयनगर आ रही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में बम की सूचना पर अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर जांच के बाद एक संदिग्ध के हिरासत में लिए जाने की सूचना पर सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने जयनगर से विभिन्न महानगरों के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों में सघन तलाशी अभियान चलाया।
आरपीएफ प्रभारी गोविंद सिंह ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर जयनगर से विभिन्न शहरों के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों में आरपीएफ व आरपीएसएफ जवानों के सहयोग से तलाशी अभियान चलाया।
उन्होंने बताया कि जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुबंई के बीच चलने वाली पवन एक्सप्रेस, जयनगर से सियालदह के बीच चलने वाली गंगा सागर एक्सप्रेस, जयनगर से अमृतसर के बीच चलने वाली शहीद व सरयू यमुना एक्सप्रेस एवं जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस के सभी डिब्बे में जवानों के सहयोग से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आरपीएफ जवानों के सहयोग से प्लेटफार्म और ट्रेनों में चेकिंग किया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।