    जनकपुर जाने वाली ट्रेन 72 घंटे तक नहीं चलेगी, पूर्व मध्य रेल ने नेपाली रेलवे अधीक्षक को दिया पत्र

    By Md Ali Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:28 PM (IST)

    IRCTC, Indian Railways: जयनगर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को शांतिपूर्वक कराने के लिए 72 घंटे तक जनकपुर जाने वाली नेपाली ट्रेन का परिचालन बंद रहेगा। एसएसबी के अनुरोध पर जिला प्रशासन ने पूर्व मध्य रेलवे को पत्र लिखा, जिसके बाद रेलवे अधीक्षक ने यह जानकारी दी। शनिवार को अंतिम ट्रेन चलेगी और बुधवार से पुनः परिचालन शुरू होगा।

    Hero Image

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    संवाद सहयोगी, जयनगर (मधुबनी)।IRCTC, Indian Railways: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच रही है। इसी क्रम में मधुबनी जिला प्रशासन ने ट्रेनों के परिचालन को नियंत्रित करने का फैसला किया है। इसके तहत नेपाल जाने वाली ट्रेन तीन दिनों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगी। 

    विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर होने वाले मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से 72 घंटा नेपाली ट्रेन का परिचालन बंद रहेगा। एसएसबी 48 वीं बटालियन जयनगर के द्वारा चुनाव शांतिपूर्ण भयमुक्त कराए जाने को लेकर जिला प्रशासन को पत्र लिखकर नेपाली ट्रेन का परिचालन रविवार से लेकर मंगलवार तक नेपाल ट्रेन का परिचालन बंद करने की बात कही गई है। 

    चुनाव अवधि में नेपाली ट्रेन परिचालन बंद को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन के पत्र के आलोक में पूर्व मध्य रेल द्वारा एक पत्र नेपाली रेलवे अधीक्षक को दिया है। जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन अधीक्षक एसएल मीणा ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को जयनगर जनकपुर बिजलपुरा के बीच अंतिम ट्रेन परिचालन होगा। 

    जबकि बुधवार को पुनः रोज की तरह नेपाली ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रविवार से लेकर मंगलवार चुनाव दिन तक ट्रेन परिचालन बंद रहेगा। बुधवार से नियमित रूप से ट्रेन का परिचालन होगा। आपको बता दें कि जयनगर जनकपुर बिजलपुरा नेपाल के बीच तीन फेरा नेपाली ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। नेपाली ट्रेन परिचालन से दोनों देशों के बीच लोगों का आवागमन होता है। 

    भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण परियोजना है, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद कर रही है। जयनगर-बर्दीबास रेलवे लाइन इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारतीय शहर जयनगर को नेपाल के बर्दीबास से जोड़ती है।