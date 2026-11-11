बिहार में अवैध बूचड़खाने का खुलासा, नेपाल बॉर्डर से पशुओं के कटे सिर और 100KG गौमांस बरामद; 6 गिरफ्तार

संवाद सूत्र, खुटौना। भारत-नेपाल सीमा से सटे ललमनियां थाना क्षेत्र के भेलहा गांव में बुधवार अहले सुबह एसएसबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध पशु वधशाला का पर्दाफाश हुआ।

ड्रोन से निगरानी के बाद की गई छापेमारी में दो महिलाओं समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया। मौके से दो जीवित छोटे बछड़े, दो पशुओं के कटे सिर और करीब 100 किलोग्राम गोमांस बरामद किया गया।

एसएसबी सूत्रों के अनुसार, गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से पशुओं की तस्करी कर उन्हें भारतीय क्षेत्र में लाया जाता है और यहां अवैध रूप से क्रूरता के साथ उनका वध किया जाता है। सूचना के सत्यापन के लिए बुधवार तड़के ड्रोन के माध्यम से सीमावर्ती इलाके की निगरानी की गई।