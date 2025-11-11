Harlakhi vidhan sabha chunav 2025 voting:कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह सात बजे से मतदान शुरू

Bihar election voting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की महत्वपूर्ण सीटों में एक हरलाखी की सीट है। यहां सुबह सात बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। निर्धारित समय से पहले ही कतार में आकर लग गए थे। आयोग ने चुनाव को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की है।

Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates: अपनी बारी का इंतजार करते मतदाता। फाइल फोटो