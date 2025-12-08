Language
    अचानक ब्रेक लगाने से ट्रक से भिड़ा ऑटो: मधुबनी के चालक और यात्री की मौत, गुरुग्राम में हादसे के बाद चालक फरार

    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:18 AM (IST)

    गुरुग्राम में सुभाष चौक के पास ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से ऑटो टकरा गया, जिसमें ऑटो चालक वीरेंद्र कुमार और यात्री अशोक कुमार की मौत हो गई। अशोक कुमार ...और पढ़ें

    तेज रफ्चार ट्रक ने ली जान

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम जिले में रविवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सदर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक अंडरपास से पहले एग्जिट के पास तेज रफ्तार ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे से आ रहा ऑटो अनियंत्रित होकर उससे जा भिड़ा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो चालक और उसमें सवार युवक की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई। बाद में दोनों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

    मृत ऑटो चालक की पहचान बिहार के मधुबनी जिले के भदुली गांव निवासी 26 वर्षीय वीरेंद्र कुमार के रूप में हुई है।

    जबकि पीछे बैठे यात्री की पहचान हरियाणा के पानीपत जिले के भड़ाना गांव निवासी 42 वर्षीय अशोक कुमार के रूप में की गई है।

    अशोक कुमार गुरुग्राम के मारुति कुंज इलाके में परिवार के साथ रहते थे और एक सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड के रूप में कार्यरत थे।

    जानकारी के अनुसार, रविवार अलसुबह करीब चार बजे अशोक कुमार मारुति कुंज से ड्यूटी पर जाने के लिए ऑटो में सवार हुए थे।

    उसी दिशा में एक ट्रक भी सोहना तरफ से तेज रफ्तार में गुरुग्राम की ओर आ रहा था। सुभाष चौक अंडरपास से पहले एग्जिट की ओर मुड़ते वक्त ट्रक चालक ने अचानक जोरदार ब्रेक लगा दिया।

    अचानक ब्रेक के कारण पीछे से आ रहा ऑटो संभल नहीं पाया और सीधे ट्रक में जा टकराया।

    हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने ऑटो चालक वीरेंद्र और यात्री अशोक को पास के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

    पुलिस ने दोनों के परिजनों को घटना की जानकारी दी और पोस्टमार्टम की औपचारिकताओं के बाद शव स्वजन को सौंप दिए।

    इस हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल से ट्रक को कब्जे में ले लिया है और चालक के खिलाफ लापरवाही से मौत का कारण बनने सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।

    पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि इस एग्जिट पॉइंट पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार और अचानक मोड़ने की प्रवृत्ति अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती है।

    पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द चालक की गिरफ्तारी की उम्मीद जताई है।