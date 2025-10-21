Bihar Politics: बागी हुए BJP के पूर्व जिलाध्यक्ष को अमित शाह ने खुद मनाया, JDU को मिली राहत

संवाद सहयोगी, लौकहा। लौकहा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी के बीच बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। झंझारपुर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ऋषिकेश राघव, जो इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर रहे थे, उन्होंने एनडीए को समर्थन देने का फैसला लिया है।

जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने स्वयं ऋषिकेश राघव को पटना बुलाकर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी सतीश साह के समर्थन में काम करने का निर्देश दिया है।

इसके बाद ऋषिकेश राघव ने भी पार्टी नेतृत्व को आश्वस्त किया कि वे एनडीए प्रत्याशी सतीश साह के पक्ष में कार्य करेंगे।

बताते चलें कि ऋषिकेश राघव ने नाजिर रसीद भी कटवा लिया था और उसके बाद रविवार को नरहिया स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए को समर्थन की बात कही।

दरअसल, ऋषिकेश राघव तेली समाज से आते हैं और एडीए प्रत्याशी जदयू के सतीश साह हलवाई समाज से आते हैं। 2020 के चुनाव में तेली समाज से आने वाले स्व. प्रमोद प्रियदर्शी ने लोजपा से लड़कर जदयू के प्रत्याशी रहे लक्ष्मेश्वर राय को हराने में अहम भूमिका निभायी थी, जिसका लाभ राजद को जीत के तौर पर मिला था।