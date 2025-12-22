Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मधुबनी में रुपये के लेन-देन के विवाद में चाकूबाजी, तीन लोग घायल

    By Brajmohan MishraEdited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 12:17 PM (IST)

    मधुबनी के लहेरियागंज में रुपये के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें लालबाबू सदा, उनके पुत्र दीपक सदा और रामबाबू सदा गंभीर रूप ...और पढ़ें

    Hero Image

    मरीज की गंभीर स्थिति को देख डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। जागरण

    जागरण संवाददाता, मधुबनी। Bihar Crime: देर रात शहर में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना हुई जिसमें लहेरियागंज निवासी लालबाबू सदा, उनका पुत्र दीपक सदा एवं रामबाबू सदा गंभीर रूप से घायल हो गए।

    सभी घायलों को इलाज के लिए पहले सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मरीजों की गंभीर होती स्थिति को देख डीएमसीएच रेफर कर दिया गया।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार लहेरियागंज मुसहरी टोला निवासी लालबाबू सदा एवं उनके पुत्र का रुपए लेन-देन को लेकर राहुल कुमार यादव के साथ रात के लगभग 10 बजे बीच विवाद हुआ था।

    उसी विवाद में बात चाकूबाजी तक पहुंच गई। राहुल कुमार यादव ने चाकू निकाल पिता-पुत्र को ताबड़तोड़ चाकू गोद गंभीर रूप से घायल कर दिया।

    हल्ला-सुन आसपास के लोग दौड़ पड़े और तत्काल घटना की सूचना नगर थाना को दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। जहां से सभी घायलों को डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें