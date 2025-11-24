Bihar News : धर्मेंद्र की विदाई और मधुबनी में सन्नाटा... यादों ने कर दिया भावुक
धर्मेंद्र के अभिनय की गहराई और व्यक्तित्व का प्रभाव आज भी लोगों के दिलों में जीवित है, उन्होंने भावुक होते हुए कहा। रैयाम पूर्वी पंचायत के पूर्व मुखिया लालू यादव ने अभिनेता धर्मेंद्र से 2022 में मुंबई स्थित उनके फॉर्म हाउस पर हुई मुलाकात को याद करते हुए कहा कि धरम जी बेहद मिलनसार और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे।
संवाद सहयोगी, झंझारपुर (मधुबनी) । हिन्दी सिनेमा के महानायक और ‘ही-मैन’ के रूप में प्रसिद्ध धर्मेंद्र के निधन ने पूरे देश के साथ झंझारपुर क्षेत्र को भी गहरे शोक में डाल दिया है। 89 वर्ष की आयु में उनका जाना भारतीय फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है। कलाकार, शिक्षाविद और प्रशंसक सभी ने उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है।
शिक्षाविद डॉ. संजीव शमा ने कहा कि धर्मेंद्र भारतीय संस्कृति की आत्मा से जुड़े ऐसे अद्वितीय कलाकार थे, जिनकी सादगी, संवेदनशीलता और अपनापन उन्हें भीड़ से अलग पहचान देता था। “उन्होंने छह दशकों से अधिक लंबे करियर में अभिनय की ऐसी मिसाल पेश की, जिसने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया।
उनके अभिनय की गहराई और व्यक्तित्व का प्रभाव आज भी लोगों के दिलों में जीवित है,” उन्होंने भावुक होते हुए कहा। रैयाम पूर्वी पंचायत के पूर्व मुखिया लालू यादव ने अभिनेता धर्मेंद्र से 2022 में मुंबई स्थित उनके फॉर्म हाउस पर हुई मुलाकात को याद करते हुए कहा कि धरम जी बेहद मिलनसार और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। “उन्होंने ग्रामीण जीवन, किसानों की समस्याओं और देहाती संस्कृति पर विशेष चर्चा की। वह संवाद आज भी मेरे लिए अविस्मरणीय है,” उन्होंने बताया।
धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1960 की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी। इसके बाद शोला और शबनम, अनपढ़, बंदिनी, हकीकत, फूल और पत्थर, सीता और गीता, यादों की बारात, शोले, लोहा सहित अनेक सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे प्रिय और प्रभावशाली अभिनेता बना दिया। उनकी दमदार अभिनय शैली के चलते उन्हें ‘ही-मैन’ की उपाधि मिली। साल 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, साथ ही कई फिल्मफेयर पुरस्कार व अन्य सम्मान भी उनके नाम रहे।अभिनेता के निधन पर डॉ. संजीव शमा, लालू यादव, रूपक शरर, फिल्म एडिटर सुजीत दास, सिनेमेटोग्राफर चंद्रभूषण झा, रंगकर्मी समीर कुमार दास, डॉ. जयानंद मिश्र, गायक काशीनाथ झा किरण, डॉ. कन्हैया झा, डॉ. दीपक कुमार सिंह, डॉ. अनिल ठाकुर, अजय कुमार दास, डॉ. शुभ वर्णवाल, डॉ. शैलेन्द्र मोहन मिश्र, कुमार जितेंद्र, सियाकांत वर्ण सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।