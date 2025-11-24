Bihar News : धर्मेंद्र की विदाई और मधुबनी में सन्नाटा... यादों ने कर दिया भावुक

संवाद सहयोगी, झंझारपुर (मधुबनी) । हिन्दी सिनेमा के महानायक और ‘ही-मैन’ के रूप में प्रसिद्ध धर्मेंद्र के निधन ने पूरे देश के साथ झंझारपुर क्षेत्र को भी गहरे शोक में डाल दिया है। 89 वर्ष की आयु में उनका जाना भारतीय फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है। कलाकार, शिक्षाविद और प्रशंसक सभी ने उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है।

शिक्षाविद डॉ. संजीव शमा ने कहा कि धर्मेंद्र भारतीय संस्कृति की आत्मा से जुड़े ऐसे अद्वितीय कलाकार थे, जिनकी सादगी, संवेदनशीलता और अपनापन उन्हें भीड़ से अलग पहचान देता था। “उन्होंने छह दशकों से अधिक लंबे करियर में अभिनय की ऐसी मिसाल पेश की, जिसने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया।

उनके अभिनय की गहराई और व्यक्तित्व का प्रभाव आज भी लोगों के दिलों में जीवित है,” उन्होंने भावुक होते हुए कहा। रैयाम पूर्वी पंचायत के पूर्व मुखिया लालू यादव ने अभिनेता धर्मेंद्र से 2022 में मुंबई स्थित उनके फॉर्म हाउस पर हुई मुलाकात को याद करते हुए कहा कि धरम जी बेहद मिलनसार और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। “उन्होंने ग्रामीण जीवन, किसानों की समस्याओं और देहाती संस्कृति पर विशेष चर्चा की। वह संवाद आज भी मेरे लिए अविस्मरणीय है,” उन्होंने बताया।