Madhubani: जयनगर से कुर्था तक चलने वाली डेमू ट्रेन को हरी झंडी का इंतजार, कल से मिलेगी यात्रा की सुविधा

Madhubani जयनगर से वाया जनकपुर कुर्था तक चलने वाली डेमू सवारी गाड़ी के परिचालन का उद्घाटन आज होगा। ट्रेन सजी हुई स्टेशन पर खड़ी हुई है। डेमू ट्रेन के उद्घाटन के बाद यात्री सोमवार से यात्रा कर सकेंगे। बता दें नेपाल सरकार के भौतिक संरचना और परिवहन मंत्री प्रकाश ज्वाला कुर्था जनकपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन के परिचालन का शुभारंभ करेंगे।

Madhubani: जयनगर से भाया जनकपुर कुर्था तक चलने वाली डेमू ट्रेन कर रही उद्घाटन का इंतजार

Your browser does not support the audio element.

HighLights जयनगर से वाया जनकपुर कुर्था तक चलने वाली डेमू सवारी गाड़ी का आज उद्घाटन सोमवार से यात्री कर सकेंगे सफर कुल 17 किमी की दूरी में तीन स्टेशन और एक हाल्ट होगा।

जयनगर (मधुबनी)। जयनगर से वाया जनकपुर कुर्था तक चलने वाली डेमू सवारी गाड़ी के परिचालन का आज उद्घाटन होगा। ट्रेन सजी हुई स्टेशन पर खड़ी है। डेमू ट्रेन के उद्घाटन के लिए 10.30 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी तक गाड़ी को हरी झंडी नहीं मिली है। नेपाल सरकार के भौतिक संरचना और परिवहन मंत्री प्रकाश ज्वाला कुर्था जनकपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन के परिचालन का शुभारंभ करेंगे। उस दौरान नेपाल में भारतीय राजदूत व अन्य अधिकारियों भी शामिल होंगे। स्थानीय लोग और अधिकारियों का जमघट लगना शुरू हो चुका है। वहीं, ट्रेन को हरी झंडी मिलने में अभी एक से डेढ़ घंटे का समय लग सकता है। ट्रेन के श्री गणेश के बाद सोमवार से यात्रियों के लिए परिचालन शुरू हो जाएगा। शाम तक जयनगर स्टेशन पर किराया तालिका लगने की भी पूरी उम्मीद है। कुल 17 किलोमीटर की दूरी में तीन स्टेशन और एक हाल्ट होगा। भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत जयनगर से नेपाल के वर्दीवास तक 69 किमी की यह परियोजना है। जिसमें आज दूसरे फेज के अंतर्गत कुर्था से बिजलपुरा रेलखंड के परिचालन को हरी झंडी मिलेगी।

Edited By: Jagran News Network