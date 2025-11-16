Bihar News : मधुबनी जिले में किसे चाहिए डिप्टी CM की कुर्सी? होर्डिंग्स ने बढ़ाई हलचल

संवाद सहयोगी, झंझारपुर (मधुबनी) । बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर में सियासत अचानक नए मोड़ पर पहुंच गई है। यहां के प्रमुख चौराहों से लेकर बाजारों तक लगे होर्डिंग्स ने उपमुख्यमंत्री पद को लेकर माहौल गर्मा दिया है। इन पोस्टरों में एक चेहरे को डिप्टी सीएम बनाने की खुली मांग ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। जैसे ही होर्डिंग्स सामने आए, राजनीति गलियारों तक चर्चा तेज हो गई है।

लगातार पांचवीं बार जीत हासिल करने वाले विधायक बने नीतीश मिश्रा झंझारपुर विधानसभा से रिकार्ड मतदान अंतर के साथ लगातार पांचवीं बार जीत हासिल करने वाले विधायक नीतीश मिश्रा को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र में जगह-जगह लगाए गए होर्डिंगों के माध्यम से स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस संबंध में अपील की है।