    Bihar News : मधुबनी जिले में किसे चाहिए डिप्टी CM की कुर्सी? होर्डिंग्स ने बढ़ाई हलचल

    By Devkant Munna Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 05:51 PM (IST)

    मधुबनी जिले के झंझारपुर में उपमुख्यमंत्री पद को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विधायक नीतीश मिश्रा को डिप्टी सीएम बनाने की मांग जोर पकड़ रही है, जिसके लिए जगह-जगह होर्डिंग लगाए गए हैं। स्थानीय नागरिकों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से इस संबंध में अपील की है। लोगों का कहना है कि नीतीश मिश्रा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं।

    नीतीश मिश्रा को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर झंझारपुर में लगा होर्डिंग । जागरण

    संवाद सहयोगी, झंझारपुर (मधुबनी) । बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर में सियासत अचानक नए मोड़ पर पहुंच गई है। यहां के प्रमुख चौराहों से लेकर बाजारों तक लगे होर्डिंग्स ने उपमुख्यमंत्री पद को लेकर माहौल गर्मा दिया है। इन पोस्टरों में एक चेहरे को डिप्टी सीएम बनाने की खुली मांग ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। जैसे ही होर्डिंग्स सामने आए, राजनीति गलियारों तक चर्चा तेज हो गई है।

    लगातार पांचवीं बार जीत हासिल करने वाले विधायक बने नीतीश मिश्रा

    झंझारपुर विधानसभा से रिकार्ड मतदान अंतर के साथ लगातार पांचवीं बार जीत हासिल करने वाले विधायक नीतीश मिश्रा को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र में जगह-जगह लगाए गए होर्डिंगों के माध्यम से स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस संबंध में अपील की है।

    होर्डिंग लगाने वाले स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों संजीव महाजन, ललन यादव, सुनील मिश्र, वार्ड पार्षद गंगा प्रसाद यादव, बीरेंद्र नारायण भंडारी, सिंहेश्वर राय, रौशन झा, धीरज साह, महेश केजरीवाल, राघवेंद्र सिंह, राजू मंडल, राजा कुमार, अरुण गुप्ता, सियाकांत वर्ण, बैजू ठाकुर सहित अन्य लोगों ने कहा कि विधायक नीतीश मिश्रा हमेशा सभी के ‘दिल अजीज’ रहे हैं। लोगों ने कहा कि इस बार उन्होंने अपने 42 हजार वोट के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 55 हजार मतों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। साथ ही एनडीए सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। इसी वजह से इलाके में उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग तेजी से बढ़ रही है।