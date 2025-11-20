दलित छात्र से रैगिंग: बिहार के मधुबनी स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई घटना, जख्मी पीड़ित के बयान पर प्राथमिकी

संवाद सहयोगी, पंडौल (मधुबनी)। Bihar Crime: रैगिंग रोकने के तमाम प्रयास के बावजूद कहीं न कहीं से इस तरह की घटना की सूचना आ ही जा रही है। बिहार के मधुबनी में एक दलित छात्र के साथ रैगिंग और मारपीट की सूचना है। पुलिस ने जख्मी पीड़ित के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय पंडौल में द्वितीय सेमेस्टर के सहरसा निवासी एक दलित छात्र के साथ रैगिंग की घटना सामने आई है। इस संबंध में पीड़ित ने अपने ही कॉलेज के छात्र सात छात्रों सहित चार अज्ञात के विरुद्ध सकरी थाना में प्राथमिकी कराई है।

जिसमें उल्लेख किया है कि वह अपने घर सहरसा से राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय पंडौल द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरने आया था। दोपहर लगभग 2 बजे कॉलेज कैंपस में आरोपितों उसे जाति सूचक शब्द के साथ अपशब्द कहे। इसके साथ ही कॉलेज में नहीं पढ़ने देने की धमकी देते हुए उससे रुपए की मांग की। पीड़ित ने इसकी शिकायत कालेज के प्राचार्य से की। इस दौरान कैंपस में सीसीटीवी कैमरा लगे होने के कारण उक्त सभी युवक ने पीड़ित के साथ मारपीट नहीं की।

सीसीटीवी कैमरे के दायरे से बाहर होते ही मारने पीटने की धमकी दी। परीक्षा फॉर्म नहीं भराने पर शाम 5:30 बजे पीड़ित मधुबनी जाने के लिए कॉलेज से निकलने लगा। उसी समय कॉलेज गेट के पास उक्त सभी युवकों उसे घेर उस पर जानलेवा हमला कर दिया।

सभी उसे बुरी तरह मारने-पीटने लगे। इस क्रम में युवकों ने उसके जेब से 3500 रुपये एवं गले से सोने का लाकेट भी छीन लिया। युवक की चीख-पुकार सुन सड़क से गुजर रहे अन्य लोग दौड़े। लोगों को आते देख उक्त सभी लड़के कॉलेज में नहीं पढ़ने देने तथा जान से मार देने की धमकी देते हुए भाग गए।

पीड़ित पुनः कॉलेज के प्राचार्य के पास पहुंच लिखित शिकायत देते हुए घटना के बारे में बताया। उसके बाद तत्काल इस घटना की सूचना डायल 112 के पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी कॉलेज पहुंच गए तथा घायल को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडौल लेकर पहुंचे।