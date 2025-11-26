मधुबनी जिले में एक पुल से कार पानी में गिरी, दो लोगों की मौत, कहां हो गई चूक
मधुबनी के लखनौर में बलिया और खैरी गांव के बीच पुल से कार गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान चंद्रमोहन झा और पूरन माली के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने शवों को बाहर निकाला, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गड्ढे के कारण कार अनियंत्रित होकर गिरी।
संवाद सहयोगी, झंझारपुर (मधुबनी) । लखनौर थाना के बलिया एवं खैरी गांव के बीच एक पुल से कार अनियंत्रित होकर नीचे गहरे पानी में गिर गई। शीशा पैक गाड़ी में पानी भर गया जिसमें दम फुलने एवं डूबने से दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
घटना बुधवार रात सात बजे की बाद की है। मृतकों की पहचान लखनौर गांव निवासी एयर फोर्स से सेवानिवृत लगभग 60 वर्षीय चंद्रमोहन झा एवं उनका कार चालक लखनौर गांव का ही लगभग 45 वर्षीय पूरन माली के रूप में हुई है। दुर्घटना के बाद जानकारी सार्वजनिक होने पर कुछ स्थानीय लोग और लखनौर के लोगों ने कार के पीछे का शीशा तोड़कर दोनों के शव को बाहर निकाला है।
सूचना पर पुलिस भी पहुंची है। थानाध्यक्ष कार्तिक भगत ने दो मौत की पुष्टि की है। घटना के बावत जानकारी है कि चंद्रमोहन झा अपनी कार से चालक के साथ अपने किसी रिश्तेदार के यहां दरभंगा जिला के पाली के नजदीक गनौन गांव जा रहे थे। जिस पुल पर उनकी कार दुर्घटना की शिकार हुई, उस पुल की उंचाई सड़क से ज्यादा है।
बलिया की ओर से पुल पर चढने के बाद पुल पार करने पर एक जानलेवा गढ्ढा है। समझा जाता है कि तेजी से कार पुल पर चढने के बाद जब उस गढ्ढे में पड़ी होगी तो उछलकर अनियंत्रित होकर नीचे चली गई। पुलिस ने शव को समाचार प्रेषण तक लखनौर पीएचसी में रखे हुए है। लखनौर गांव से पीएचसी मृतक के स्वजन पहुंच गए हैं। थानाध्यक्ष कार्तिक भगत ने बताया कि पंचनामा तैयार किया जा रहा है। दोनों शव को अन्त्यपरीक्षण में भेजा जाएगा। अचानक हुई इस हादसा के बाद लखनौर में मातमी सन्नाटा पसरा है।
