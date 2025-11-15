Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नई दिल्ली में धमाकों के बाद सीमा पर अलर्ट, मधुबनी के चेकपोस्टों पर कड़ी चौकसी

    By Braj Mohan Mishra Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:43 AM (IST)

    संवाद सहयोगी, जागरण, लौकही: नई दिल्ली में हुए बम धमाकों के बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इसका असर भारत-नेपाल सीमा से सटे लौकही प्रखंड क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित करियौत, थरूआही, अंधरामठ और अन्य चेकपोस्टों पर सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से सख्त कर दिया गया है। सीमा पर दिन–रात तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), स्थानीय पुलिस और नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स (एपीएफ) के जवान संयुक्त रूप से निगरानी बढ़ा रहे हैं। आवागमन करने वाले हर व्यक्ति की पहचान की कड़ी जांच की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चेकपोस्टों पर अतिरिक्त प्रहरी लगाए गए हैं। सीमा पर गाड़ियों की भी सघन तलाशी ली जा रही है, वहीं पैदल आवाजाही पर विशेष पूछताछ की जा रही है। एसएसबी के सहायक कमांडेंट अजीत सिंह ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों से मिले इनपुट और नई दिल्ली की घटना के मद्देनजर सीमा पर सतर्कता अत्यधिक बढ़ा दी गई है। हर हाल में किसी भी तरह की अवैध या संदिग्ध गतिविधि को रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता है। नेपाल की एपीएफ भी अपने क्षेत्र में पूरी मुस्तैदी के साथ निगरानी कर रही है। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां लगातार संपर्क में रहते हुए सूचनाओं का आदान-प्रदान कर रही हैं, ताकि किसी भी अनहोनी को समय रहते रोका जा सके।स्थानीय लोगों ने बताया कि सुरक्षा सख्त होने से सीमा क्षेत्र में सामान्य से अधिक जांच-पड़ताल हो रही है, हालांकि लोग इसे सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक मानते हुए सहयोग कर रहे हैं। नई दिल्ली की घटना के बाद सीमा पर इस तरह की कड़ी चौकसी से सुरक्षा एजेंसियां यह सुनिश्चित करने में जुटी हैं कि किसी भी संभावित खतरे को जड़ से समाप्त किया जा सके और क्षेत्र में शांति व सुरक्षा कायम रहे।

    prefferd source google
    Hero Image

    थरूआही बार्डर पर आने-जाने वालों राहगीरों से पूछताछ व छानबीन करते एसएसबी। जागरण

    संवाद सहयोगी, लौकही (मधुबनी)!नई दिल्ली में हुए बम धमाकों के बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इसका असर भारत-नेपाल सीमा से सटे लौकही प्रखंड क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है।

    अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित करियौत, थरूआही, अंधरामठ और अन्य चेकपोस्टों पर सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से सख्त कर दिया गया है। सीमा पर दिन–रात तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), स्थानीय पुलिस और नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स (एपीएफ) के जवान संयुक्त रूप से निगरानी बढ़ा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आवागमन करने वाले हर व्यक्ति की पहचान की कड़ी जांच की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चेकपोस्टों पर अतिरिक्त प्रहरी लगाए गए हैं। सीमा पर गाड़ियों की भी सघन तलाशी ली जा रही है, वहीं पैदल आवाजाही पर विशेष पूछताछ की जा रही है।

    एसएसबी के सहायक कमांडेंट अजीत सिंह ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों से मिले इनपुट और नई दिल्ली की घटना के मद्देनजर सीमा पर सतर्कता अत्यधिक बढ़ा दी गई है। हर हाल में किसी भी तरह की अवैध या संदिग्ध गतिविधि को रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

    नेपाल की एपीएफ भी अपने क्षेत्र में पूरी मुस्तैदी के साथ निगरानी कर रही है। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां लगातार संपर्क में रहते हुए सूचनाओं का आदान-प्रदान कर रही हैं, ताकि किसी भी अनहोनी को समय रहते रोका जा सके।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि सुरक्षा सख्त होने से सीमा क्षेत्र में सामान्य से अधिक जांच-पड़ताल हो रही है, हालांकि लोग इसे सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक मानते हुए सहयोग कर रहे हैं।

    नई दिल्ली की घटना के बाद सीमा पर इस तरह की कड़ी चौकसी से सुरक्षा एजेंसियां यह सुनिश्चित करने में जुटी हैं कि किसी भी संभावित खतरे को जड़ से समाप्त किया जा सके और क्षेत्र में शांति व सुरक्षा कायम रहे।