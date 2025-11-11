Bisfi vidhan sabha chunav 2025 voting:लोगों में वोटिंग के लिए जबरदस्त उत्साह

Bihar election voting 2025: मधुबनी की बिस्फी विधानसभा सीट के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं। इसके लिए आयोग की ओर से सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है। चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्य मुकाबला भाजपा और राजद के बीच माना जा रहा है।

Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates: अपनी बारी का इंतजार करते मतदाता। फाइल फोटो