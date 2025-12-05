Language
    सस्ता बीज व कम कीमत पर खाद के लिए आधार के साथ पूरी करनी होगी यह प्रक्रिया

    By Amod Kumar Jha Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 05:56 PM (IST)

    बेनीपट्टी में किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड के बाद गेहूं का बीज और खाद मिल रहा है। सरकार द्वारा अनुदानित दर पर 40 किलो गेहूं का बीज 1040 ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी,बेनीपट्टी(मधुबनी)। Bihar News: बेनीपट्टी में गेहूं बुआई की इस मौसम में अधिकृत दुकानदारों द्वारा किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं आधार कार्ड लेने के बाद गेहूं का बीज व खाद दिया जा रहा है।

    आधार कार्ड पर पॉस मशीन के माध्यम से खाद दी जा रही है जबकि किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व बायोमेट्रिक फिंगर के बाद गेहूं का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। गेहूं एवं खाद की कमी नहीं है, जबकि किसान खाद व बीज खरीद खेती में जुटे हुए हैं।

    बरहा गांव का किसान मन्टू चौधरी, ढ़ंगा के किसान जीबछ राय, नागदह का किसान आशुतोष कुमार झा, शाहपुर का किसान राजन खतबे, धकजरी के किसान पंकज झा, समदा के किसान अनीता देवी, सूर्यकला देवी, शांति देवी, मरनी देवी सहित अन्य किसान बेहटा बाजार स्थित किसान खाद बीज भंडार के दुकान पर खड़े थे।

    पूछे जाने पर बताया कि सरकारी अनुदान राशि के तहत 40 किलोग्राम वाली गेहूं बीज का पैकेट 1040 रूपये में दिया गया है। गेहूं का बीज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही सरकारी अनुदानित दर पर दिया जा रहा है।

    अनुमंडल कृषि पदाधिकारी रामानुज प्रसाद ने बताया कि अनुमंडल क्षेत्र में खाद एवं बीज के दुकान पर प्रखंड स्तरीय कर्मी को प्रतिनियुक्त की गई है। किसान सलाहकार व कृषि समन्वयक किसानों के बीच सरकारी मापदंड के तहत खाद एवं बीज उपलब्ध करा रहे हैं।

    खाद एवं बीज की खरीदारी में किसानों के द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है। जबकि खाद एवं बीज भारी मात्रा में उपलब्ध है। बेनीपट्टी के प्रखंड कृषि पदाधिकारी नौशाद अहमद ने बताया कि किसान खाद बीज भंडार पर दस वर्ष से कम अवधि वाली गेहूं बीज 40 किलो का प्रति पैकेट कुल 940 क्विंटन आवंटित हुई थी।

    किसानों के हाथों अनुदानित दर पर प्रति पैकेट 1040 रूपये यह बिक्री करनी है। सीएम तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत प्रखंड के कुल 103 राजस्व ग्राम के लिए प्रति राजस्व ग्राम दो किसानों के हिसाब से 20 किलो वाली गेहूं बीज का कुल 206 पैकेट का आवंटन हुआ था।

    किसान खाद बीज भंडार के संचालक रंजीत कुमार झा ने बताया कि सीएम तीब्र बीज विस्तार योजना के तहत गेहूं बीज के लिए कुल 206 पैकेट में अब तक 90 प्रतिशत किसानों को बीज वितरण हो चुका है।

    अनुदानित दस वर्ष से कम अवधि वाली गेहूं बीज का वितरण अब तक 13 सौ किसानों के बीच छह सौ क्विंटल हुआ है। किसानों को आधार कार्ड पर पॉस मशीन के माध्यम से खाद एवं किसानों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व फिंगर लेने के बाद गेहूं का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है।