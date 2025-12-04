Language
    राशनकार्ड पर आया अपडेट: नया बनवाने और सुधार करवाने के लिए लग रहे कैंप, 30 दिसंबर लास्ट डेट

    By Amod Kumar Jha Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:42 PM (IST)

    बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र में 4 से 30 दिसम्बर 2025 तक राशनकार्ड बनाने के लिए विशेष कैम्प लगाए जाएंगे। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसा ...और पढ़ें

    प्रखंड कीपंचायतों में कैम्प लगाकर राशनकार्ड बनाया जाने का काम शुरू। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी,बेनीपट्टी (मधुबनी)।अनुमंडल क्षेत्र के पात्र लाभुकों के लिए पंचायतों में कैम्प लगाकर 4 से 30 दिसम्बर 2025 तक कैम्प मोड में अभियान चलाकर राशनकार्ड बनेगी।

    खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पात्र लाभुकों को अच्छादित किया जाना है। जिसको लेकर प्रखंड के पंचायतों में कैम्प लगाकर राशनकार्ड बनाया जाना है।

    यह जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी शारंग पाणि पांडेय ने बताया कि अनुमंडल के बेनीपट्टी, बिस्फी, हरलाखी, मधवापुर प्रखंड के पंचायतों में कैम्प मोड में अभियान चलाकर राशनकार्ड बनाने के लिए पदाधिकारी एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्त कर दी गई है।

    राशनकार्ड हेतु कैम्प का आयोजन प्रत्येक पंचायत मुख्यालय स्तर पर पंचायत सरकार भवन में रोस्टर तैयार कर किया जाएगा। कैम्प में सुविधा अनुसार आपूर्ति विभाग एवं अन्य विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मियों को कम्प्टूटर और लैपटॉप के साथ प्रतिनियुक्त किया गया है।

    कैम्प आयोजन के दिन ही प्राप्त आवेदन को ऑनलाइन करते हुए सभी आवेदन को रसीद निर्गत करना है। कैम्प आयोजन किए जाने की तिथि एवं स्थान का व्यापक प्रचार प्रसार स्थानीय माध्यम कराए जाने का निर्देश दिया गया है।

    नया राशनकार्ड बनाने एवं राशनकार्ड जोड़ने, हटाने के लिए क्या क्या कागजात एवं दस्तावेज की जरूरत है। सूचना का प्रचार प्रसार के लिए निर्देशित किया गया है। डॉ. अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान अंतर्गत राशनकार्ड के लिए आवेदन के विरूद्ध अनिष्पादित सभी आवेदनकों को शत प्रतिशत निष्पादन किया जाना है।

    एसडीएम ने कहा कि 4 दिसम्बर को बेनीपट्टी प्रखंड के अकौर, अड़ेर उत्तरी, अड़ेर दक्षिणी, बनकट्टा, ब्रहमपुरा, बररी, बसैठ, बेहटा, बेनीपट्टी, बेतौना पंचायत। 10 दिसम्बर को विशपुर, धकरजी, ढ़ंगा, गुंगुली, कपसिया पंचायत। 17 दिसम्बर को करहारा, कटैया, मनपौर, मेघवन, महमहपुर पंचायत। 23 दिसम्बर को मुरैठ, नगवास, नागदह बलाइन, नवकरही, पाली पंचायत। 24 दिसम्बर को परौल, परजुआर, परकौली, परसौना, सलहा पंचायत। 30 दिसम्बर को समदा, शाहपुर, त्यौंथ, औंसी बभनगामा उत्तर, औंसी बभनगामा दक्षिण पंचायत। 5 दिसम्बर को बलहा, भैरवा, भोजपंडौल पंचायत। 8 दिसम्बर को चहुटा, जफरा।

    10 दिसम्बर को जगवन पूर्वी, जगवन पश्चिमी, खैरीबांका उत्तर पंचायत। 12 दिसम्बर को खैरीबांका दक्षिण, नाहस रूपौली उत्तर पंचायत। 15 दिसम्बर को नाहस रूपौली दक्षिण, नूरचक पंचायत। 17 दिसम्बर को परसौनी उत्तर, परसौनी दक्षिण पंचायत। 19 दिसम्बर को रघौली, रघेपुरा पंचायत। 22 दिसम्बर को रथौस सदुल्लाहपुर। 24 दिसम्बर को सिमरी, सिंघासो, सिंघिया पूर्वी पंचायत। 26 दिसम्बर को सिंघिया पश्चिमी, सौंहास पंचायत। 29 दिसम्बर को तीसी नरसाम उत्तर, तीसी नरसाम दक्षिण पंचायत। 30 दिसम्बर को बिस्फी पंचायत।

    5 दिसम्बर को बेता परसा, विशौल, बोरहर पंचायत। 8 दिसम्बर हरलाखी, हिसार पंचायत। 12 दिसम्बर को झिटकी कलना पंचायत। 15 दिसम्बर को कलना, कौआहा, बरही पंचायत। 19 दिसम्बर को नरहनिया, फुलहर पंचायत। 22 दिसम्बर को पिपरौन, सिसौनी। 26 दिसम्बर को सोनई, सौठगांव। 29 दिसम्बर को खिरहर, बलबा। 5 दिसम्बर को बासुकी बिहारी उत्तरी। 8 दिसम्बर बासुकी बिहारी दक्षिणी।

    10 दिसम्बर को विशनपुर। 12 दिसम्बर को मधवापुर। 15 दिसम्बर को मुखियापट्टी। 17 दिसम्बर को पिहवाड़ा। 19 पिरोखर। 22 दिसम्बर को साहर उत्तर। 24 दिसम्बर को साहर दक्षिण। 26 दिसम्बर को सलेमपुर। 29 दिसम्बर को तरैया। 30 दिसम्बर को उतरा पंचायत में राशनकार्ड का विशेष कैम्प लगेगी।

    सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया है कि प्रतिनियुक्त कर्मियों से सम्पर्क स्थापित कर ससमय रोस्टर के अनुसार निर्धारित स्थल पर कैम्प लगाकर विशेष प्राथमिकता के साथ अनुश्रवण कर संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि से सम्पर्क स्थापित कर कार्यक्रम के बारे में प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेंगे।

    एमओ को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित स्थल का निरीक्षण कर आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव, कार्यपालक सहायक, विकास मित्र, आवास सहायक, आरटीपीएस मौजूद रहेंगे।