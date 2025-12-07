Language
    विशिष्ट शिक्षकों के वेतन का नहीं निकला पेच, शिक्षक संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी

    By Abhay Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:41 PM (IST)

    मधुबनी में बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक में वेतन भुगतान में देरी और प्रोन्नति में विलंब पर आक्रोश व्यक्त किया गया। जिला अध्यक्ष राजू ...और पढ़ें

    24 दिसंबर को संकल्प दिवस कार्यक्रम का होगा आयोजन। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता,मधुबनी। Bihar News: बिहार पंचायत- नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ (मूल) जिला इकाई की जिला संघ,अनुमंडल संघ तथा प्रखंड संघ के पदाधिकारी की संयुक्त बैठक स्थानीय जिला कार्यालय सप्ता में हुई।

    बैठक की अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष राजू यादव ने की एवं संचालन संघ के जिला प्रधान सचिव पवन कुमार चौधरी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष राजू यादव ने कहा कि विभाग के द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में वेतन भुगतान, अंतर वेतन का भुगतान एवं प्रोन्नति में हो रहे विलंब पर संघ के पदाधिकारी के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी के क्रिया कलाप पर गहरा आक्रोश व्याप्त किया गया।

    जिला में प्रत्येक माह वेतन भुगतान में विलंब होता है जबकि अन्य जिले में ससमय वेतन एवं अंतर वेतन का भुगतान कर दिया जाता है। अपर मुख्य सचिव के द्वारा 8 दिसंबर 2025 तक वेतन तथा अंतर वेतन का भुगतान करने हेतु निदेशित किया गया है वहीं विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण वेतन संरक्षण के साथ करने का आदेश निर्गत है।

    परंतु इस दिशा में भी शिथिलता बरती जा रही है जो विभागीय पदाधिकारियों की उदासीनता का परिचायक है। अगर अविलंब शिक्षकों की उक्त समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो जिला संघ आंदोलन हेतु बाध्य होगी।

    जिला अध्यक्ष ने कहा कि 24 दिसंबर को 19 वां संकल्प दिवस कार्यक्रम का आयोजन जिला संघ के द्वारा स्थानीय टाउन हॉल मधुबनी में किया जाएगा जिसमें राज्यस्तरीय पदाधिकारी ,शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। कार्यक्रम में हजारों शिक्षक एवम शिक्षिका भाग लेंगे।

    शिक्षक संघ के सभी पदाधिकारी ने उक्त कार्यक्रम की सफलता हेतु सभी प्रखंड संघ में बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। बैठक में शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं के निदान हेतु शीघ्र ही जिला संघ की वार्ता जिला शिक्षा पदाधिकारी से करने का निर्णय लिया गया ।

    वहीं बैठक से लगातार अनुपस्थित रहने वाले संघीय पदाधिकारी को संघ से निष्कासित करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में संघ के जिला प्रवक्ता अंकलित कुमार झा, जिला उपाध्यक्ष रजनीश कुमार गांधी, अमरेश कुमार सिंह, अयोधी पासवान सुरेश चंद्र सुमन, मोहम्मद अहमद हुसैन, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद हासिम, देवानंद झा, अखिलेश चौधरी,रघुवंश ठाकुर के साथ-साथ दर्जनों विभिन्न प्रखंड संघ के पदाधिकारीगण उपस्थिति हुए।