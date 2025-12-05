New Year 2026 से पहले मधुबनी को सौगात, जयनगर में बनेगी दो नई बाइपास सड़क
मो. अली, जयनगर (मधुबनी)। Bihar News: जयनगर के लोगों के लिए खुशखबरी है। नए साल में सीमावर्ती शहर जयनगर को दो नई बाइपास मिलेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल कार्यालय जयनगर ने डीपीआर की प्रक्रिया के लिए एजेंसी प्रतिनियुक्त की है।
आपको बता दें कि दरभंगा-जयनगर एनएच 527बी एवं नरहिया से चकिया एनएच 227 सड़क वर्तमान में जयनगर से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल विभाग ने जयनगर शहर से बाहर दोनों एनएच पर दो अलग-अगल बाइपास निर्माण के लिए प्रस्ताव विभाग को भेजा।
जिस पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति प्रदान करने के बाद दोनों बाइपास निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए लिए एजेंसी बहाल की है। राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल कार्यालय जयनगर के कार्यपालक अभियंता राज किशोर प्रसाद ने बताया कि आने वाले समय में जयनगर सभी स्तरों पर विकसित होगा।
शहर पर अधिक दबाव को देखते हुए शहर से बाहर एनएच 227 व 527 बी पर दो अलग अलग बाइपास का निर्माण कराया जाएगा। दोनों बाइपास कमला नदी पार करेगी। जिस पर फोरलेन पुल का निर्माण कराया जाएगा।
इसके साथ दोनों बाइपास में रेलवे लाइन आने से दोनों जगहों पर आरओबी निर्माण कराया जाएगा। दोनों बाइपास सड़क की चौड़ाई 2 लेन होगा। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि पहली बाइपास करीब 10.80 किलोमीटर की होगी, जो जयनगर के उसराही मिश्री लाल चौक एनएच 227 (156.700 किलोमीटर) से बस्ती पंचायत के मेघवारी के रास्ते डीबी कालेज और पेट्रोल पंप के बीच एनएच 527 बी में मिलेगी।
यहीं से डोड़वार पंचायत के लक्ष्मीपुर के रास्ते बेला गांव के पास एनएच 227 (164.950 किलोमीटर) पुरानी सड़क में मिलेगी। उक्त सड़क निर्माण में कमला पुल पर फोरलेन पुल व रेलवे लाइन पर आरओबी का निर्माण कराया जाएगा।
कार्यपालक अभियंता ने बताया कि दूसरी बाइपास 9.36 किलोमीटर की होगी। जयनगर के कमला पुल से उत्तर बेला गांव के पास एनएच 227 (152.1 किलोमीटर) से बलुआ टोल, बलडिहा गांव के रास्ते उसराही देवधा एनएच 227 (162.6 किलोमीटर) में मिलेगी।
यहां भी वर्तमान कमला पुल से उत्तर में एक नया फोर लाईन पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ नेपाली रेलवे लाईन पर आरओबी निर्माण किया जाएगा। 2 लेन सड़क की चौड़ाई करीब दस मीटर की होगी। उन्होंने बताया कि डीपीआर की प्रक्रिया पूरा होने के बाद जिला प्रशासन के सहयोग से जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ दोनों बाईपास और दो आरओबी, कमला नदी पर दो फोर लाईन पुल निर्माण के लिए टेंडर किया जाएगा। उम्मीद है कि नए साल में जयनगर के लोगों को दोनों बाइपास का सपना पूरा होगा।
कार्यपालक अभियंता राज किशोर प्रसाद ने बताया कि जयनगर में दो बाइपास स्वीकृत हुई है। डीपीआर पूरा होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा जमीन अधिग्रहण होने के बाद सड़क निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू होगा।
