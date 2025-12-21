बिहार हिजाब विवाद पर जदयू का स्टैंड साफ, सांसद बोले- सीएम नीतीश का कदम सही

डिजिटल डेस्क, मधुबनी। Bihar Hijab Controversy: बिहार हिजाब विवाद को लेकर जनता दल यूनाइटेड का पक्ष सामने आ गया है। मधुबनी के झंझारपुर से जदयू सांसद रामप्रीत मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कदमों का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें इस पूरे मामले में कुछ भी गलत नहीं लगता।

सांसद ने कहा कि उन्हें इस प्रकरण की विस्तृत जानकारी नहीं है। मीडिया के माध्यम से ही उन्हें मामले की जानकारी मिली है। इसके बावजूद उनका मानना है कि यदि हिजाब हटाने जैसा कुछ हुआ है तो इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है।

इसके पीछे का उद्देश्य सही उन्होंने कहा कि यदि किसी अन्य छात्रा द्वारा हिजाब पहनकर नियुक्ति पत्र ले लिया जाता तो तब भी उसके लिए शोर-शराबा किया जाता है। सही अभ्यर्थी को ही नियुक्ति पत्र मिले, यह इसी उद्देश्य से किया गया होगा।

अनावश्यक तूल नहीं दें रामप्रीत मंडल ने कहा कि इस तरह के मुद्दों पर अनावश्यक विवाद खड़ा करने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे समाज में गलत संदेश जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे विषयों को तूल न दें और माहौल खराब करने की कोशिश न करें।

जदयू सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के उत्थान के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य सेवाएं हों या फिर पुलिस और अन्य सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी—हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया है।

नीतीश ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया उन्होंने दावा किया कि महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार को लेकर जो ठोस कदम नीतीश कुमार ने उठाए हैं, वह न सिर्फ देश बल्कि वैश्विक स्तर पर भी मिसाल हैं। सांसद ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह के विवाद खड़े किए जा रहे हैं।