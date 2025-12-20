Language
    बिहार हिजाब विवाद पर पूर्व बीजेपी विधायक का बड़ा बयान, बोले– नहीं चलेगी जिहादी मानसिकता

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 12:53 PM (IST)

    Hijab Row in Bihar: बिहार में हिजाब विवाद बढ़ता जा रहा है। भाजपा नेता हरिभूषण ठाकुर 'बचोल' ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले का समर्थन किया है। उन्ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    Nitish Kumar Hijab Issue: बचोल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रुख का समर्थन। फोटो सौ: इंटरनेट मीडिया

    डिजिटल डेस्क, मधुबनी। Bihar Hijab Controversy: बिहार में हिजाब को लेकर छिड़ा विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मधुबनी जिले के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर ‘बचोल’ खुलकर सामने आए हैं। 

    उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार ने सही फैसला लिया है। पूर्व विधायक ने कहा कि देश और राज्य में जिहादी मानसिकता को किसी भी सूरत में बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। 

    इस तरह की मानसिकता बर्दाश्त नहीं 

    उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे पर उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं, लेकिन ऐसे दबाव से वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनका कहना था कि अब केंद्र और राज्य दोनों जगह मजबूत सरकार है और इस तरह की मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    Haribhushan thakur bachaul BJP 1

    हरिभूषण ठाकुर ‘बचोल’ ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो रुख अपनाया है, वह जनहित में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि डॉक्टर जैसी सेवाएं पूरी तरह सार्वजनिक सेवा के दायरे में आती हैं।

    इसके लिए कानून बने 

    पूर्व में पहचान छुपाकर गलत तरीके से नियुक्ति पाने के मामले सामने आ चुके हैं, ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर पहचान छिपाने से जुड़े नियमों को लेकर सख्ती जरूरी है। उन्होंने मांग की कि आम लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस दिशा में स्पष्ट कानून बनाया जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की भ्रम या अव्यवस्था की स्थिति न बने।

    बेबाक बयानों के लिए चर्चित 

    गौरतलब है कि हरिभूषण ठाकुर ‘बचोल’ बिहार की राजनीति में एक चर्चित चेहरा रहे हैं। वे भाजपा के तेज-तर्रार नेताओं में गिने जाते हैं और अपने बेबाक बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहते हुए उन्होंने क्षेत्रीय विकास, बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था।

    हिजाब विवाद को लेकर दिए गए उनके ताजा बयान के बाद राजनीतिक हलकों में एक बार फिर बहस तेज हो गई है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमा सकता है।