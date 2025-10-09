नीतीश कुमार को झटका, बिहार सरकार में मंत्री रहे कद्दावर नेता ने बदला पाला; RJD में शामिल

जागगण संवाददाता, मधुबनी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। वह राजद में शामिल हो गए हैं। उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है। लक्ष्मेश्वर राय लौकहा विधानसभा क्षेत्र से टिकट चाह रहे थे। 2020 में राजद के भारत भूषण मंडल ने हरा दिया था।

लौकहा विधानसभा सीट पर वर्ष 2020 से जदयू जीतता आ रहा था। मगर 2020 में भाजपा के पूर्व प्रत्याशी प्रमोद प्रियदर्शी की बगावत और लोजपा से चुनाव लड़ जाने के कारण जदयू के लक्ष्मेश्वर राय को राजद से हार का सामना करना पड़ा था। जदयू के लिए यह प्रतिष्ठा की सीट थी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सीधी नजर इस सीट को लेकर है। दो माह में मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में दो बार आ चुके हैं। पूर्व मंत्री हरि साह की प्रतिमा आवरण के मौके पर जब मुख्यमंत्री आए थे तभी लक्ष्मेश्वर राय ने यह कहा था कि यदि लौकहा से उन्हें टिकट नहीं मिला तो वे राजद का दामन थाम लेंगे।