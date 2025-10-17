Madhubani News: महागठबंधन में 4 सीटों पर टिकट को लेकर रार बरकार, VIP पर भी संशय

जागरण संवाददाता, मधुबनी। एनडीएन ने जहां सभी सीटों में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है वहीं, महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर रार बरकरार है। कांग्रेस ने फुलपारस में उम्मीदवार साफ कर दिया है वहीं राजद ने लौकहा में। उनके सहयोगी सीपीआइ ने हरलाखी और झंझारपुर से उम्मीदवार घोषित कर दिया है, मगर मधुबनी, राजनगर, बाबूबरही, बिस्फी, बेनीपट्टी को लेकर गुरुवार देर शाम तक कुछ साफ नहीं हो पाया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साथ ही कांग्रेस को बेनीपट्टी या बिस्फी को लेकर भी संशय है। यदि कांग्रेस को बिस्फी से टिकट मिला तो संभव है कि ब्राह्मण चेहरा न हो। वहीं, महागठबंधन के सहयोगी वीआईपी को लेकर भी चर्चा है कि मधुबनी में एक सीट कहीं बाबूबरही उसके खाते में न चली जाए। गुरुवार की देर रात तक कुछ साफ होने की उम्मीद जताई जा रही थी।

मधुबनी से 14 और बाबूबरही से 8 अभ्यर्थियों ने कटवाया नाजीर रसीद बिहार विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए सोमवार 13 अक्टूबर से ही जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन गुरुवार को जिले में चार अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से बिहार सरकार के निवर्तमान उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने एनडीए की ओर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं, झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से ही रैयाम निवासी उमर आफताब अशरफ ने निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया।

खजौली विधानसभा क्षेत्र से निवर्तमान विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने एनडीए से भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से अनिल झा ने निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

वहीं, नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन मधुबनी विधानसभा, बिस्फी विधानसभा, बाबूबरही विधानसभा, राजनगर विधानसभा, फुलपरास विधानसभा एवं लौकहा विधानसभा क्षेत्र से एक भी अभ्यर्थी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया, जबकि नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन बुधवार को मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी मिहिर कुमार झा महादेव एवं बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से डेमोक्रेटिक राइट टू रिकॉल पार्टी के प्रत्याशी दयानंद कुमार ने अपना नामांकन पत्रदाखिल किया था।

बुधवार को ही बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुबधा यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। बता दें कि नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन मंगलवार को एक भी अभ्यर्थी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया था। जबकि नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन सोमवार को मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से जन संभावना पार्टी के प्रत्याशी गणेश पूर्वे ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था।

एक ही दल से दो लोगों ने कराया एनआर फिलहाल जिले में मधुबनी विधानसभा सीट एक अबूझ पहेली बनकर रह गई है। महागठबंधन की ओर से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं किए जाने के कारण यहां असमंजस की स्थिति बन गई है। उसी का परिणाम है कि जहां बुधवार को राजद के मौजूदा विधायक समीर कुमार महासेठ ने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अपना नाजीर रसीद कटवाया था।

वहीं गुरुवार को राजद के वरिष्ठ नेता सह पंडौल प्रखंड मुखिया महासंघ के अध्यक्ष रामकुमार यादव ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए नजीर रसीद कटवा लिया है। वहीं एनडीए गठबंधन की ओर से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अभ्यर्थी माधव आनंद ने नाजीर रसीद कटवाया है, जबकि लोजपा (रामविलास) के प्रदेश महासचिव रहे गणेश महरान ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए नाजीर रसीद कटवाया है।

मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से अब तक 14 लोगों ने नाजीर रसीद कटवाया है। जिसमें निवर्तमान विधायक समीर कुमार महासेठ, पंडौल प्रखंड मुखिया महासंघ अध्यक्ष रामकुमार यादव, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी माधव आनंद, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के अभ्यर्थी गणेश पूर्वे, राजीव कुमार झा, मो. जुल्फेकार, मिथिलेश कुमार पासवान, भाजपा के बागी नेता पूर्व जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार चौधरी, वर्तमान जिला परिषद सदस्य सरोज सिंह के पति प्रबिंद कुमार उर्फ गुड्डू सिंह, फूल कुमार पासवान, रविंद्र कुमार मंडल एवं विनय कुमार झा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए नाजीर रसीद कटवाया है।