Bihar Election Candidate List 2025: झंझारपुर से भाजपा के उम्मीदवार बने नीतीश मिश्रा, महागठबंधन में कंफ्यूजन

संवाद सहयोगी, झंझारपुर (मधुबनी)। BJP candidate list for Bihar election 2025 / Bihar Chunav 2025, BJP candidate list: झंझारपुर विधानसभा से भाजपा ने एक बार फिर नीतीश मिश्रा पर विश्वास व्यक्त किया है। भाजपा के इस घोषणा के बाद से ही एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

झंझारपुर विधानसभा के लिए महागठबंधन अब तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर सका है। इससे उनके कार्यकर्ताओं में बेचैनी स्पष्ट दिखती है। चाय की दुकान से लेकर हर जगह महागटबंधन उम्मीदवार को लेकर चर्चा है। सीपीआई ने लखनौर अंचल से लेकर जिला स्तर पर अपने उम्मीदवार रामनारायण यादव के नाम पर मुहर लगा दी है। चर्चा है कि एक बार फिर महागठबंधन अपने पुराने चेहरे सीपीआई नेता रामनारायण यादव पर विश्वास जतायेंगे। हलांकि यह भी खूब चर्चा है कि अंत में कहीं यह सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के खाते में न चला जाए। उस हालत में दो नाम की तेजी से चर्चा चल रही है वह नाम है पूर्व विधायक गुलाब यादव एवं उनकी जिला परिषद अध्यक्ष पुत्री विंदु गुलाब यादव की।

लोग यह भी कयास लगा रहे हैं कि अंत में अगर यह सीट राजद अपने खाते में रखता है तो फिर उम्मीदवार कौन है। कई नाम की चर्चा है उसमें नवादा के महेश महतो के नाम की चर्चा भी आ रही है।

यह पहली बार हुआ है कि राजनीतिक दल अपने एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा में इतना विलंब कर रहा है। चाहे वह महागठबंधन हो या फिर एनडीए। इस मामले में एनडीए ने आखिर नाम की घोषणा निवर्तमान विधायक नीतीश मिश्रा की कर दी। चर्चा यह भी है कि अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्रा की राजनीतिक जमीन को सींच रहे भाजपा के बिहार में बड़े नेताओं में शुमार नीतीश मिश्रा के सामने उम्मीदवार चुनना महागठबंधन के लिए चुनौती से कम नहीं है।